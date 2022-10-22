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Son 24 saatte en fazla yağış Akdoğan’da

Son 24 saatte en fazla yağış Akdoğan’da

Ülkede bu sabah 8.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 8 kilogram ile Akdoğan’da ölçüldü.

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Ülkede bu sabah 8.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 8 kilogram ile Akdoğan’da ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre Beyarmudu’nda metrekareye 5 kilogram ve Kırıkkale, Çayönü ile Devlet Üretme Çiftliğinde metrekareye 1 kilogram yağış kaydedildi.

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