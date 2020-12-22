Şömineyi benzinle yakmaya çalıştı, yangına neden oldu
Ötüken'de Mustafa Demirel, dün akşam saat 22.50 sıralarında, şömineyi benzinle yakmaya çalışınca evinde yangına neden oldu.
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Ötüken'de Mustafa Demirel, dün akşam saat 22.50 sıralarında, şömineyi benzinle yakmaya çalışınca evinde yangına neden oldu.
Benzin döküp odunları tutuşturmaya çalışırken benzin bidonunun alev almasıyla birlikte misafir ve mutfak odaları içerisindeki muhtelif eşyalar yandı.
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