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Sol partilerden ‘külliye’ye karşı “halk toplantısı” çağrısı

Sol partilerden ‘külliye’ye karşı “halk toplantısı” çağrısı

Ülkedeki sol partiler, yapımına başlanan ‘külliye’ projesine “nasıl dur denileceğinin” konuşulması adına,  ortak bir “halk toplantısı” çağrısında bulundu.

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Ülkedeki sol partiler, yapımına başlanan ‘külliye’ projesine “nasıl dur denileceğinin” konuşulması adına,  ortak bir “halk toplantısı” çağrısında bulundu.

Yarın saat 18.00’de, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’ndaki amfi tiyatroda gerçekleşecek toplantıda, Kıbrıs Türk toplumunun ‘külliye’ye nasıl dur diyeceğinin konuşulacağı ifade edildi.

 

Toplantı çağrısında bulunan sol partiler şöyle:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)

Bağımsızlık Yolu (BY)

Sol Hareket

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)

Devrimci Komünist Birlik (DKB)

Töre: “İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımla ilgilenmiyorum”Töre: “İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımla ilgilenmiyorum”

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