Sol Gençlik'ten vicdani reddini açıklayan Hürben'e destek

Sol Gençlik, vicdani reddini açıkladığı için hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılan Mustafa Hürben'e dayanışma belirtti.

Sol Gençlik’ten yapılan açıklamada, "Bu mesele sadece Mustafa'nın sorunu değil mantıklı düşünebilen her insanın da aynı zamanda sorunudur. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve sevdiklerinizin bir suçlu gibi hapse girmelerine daha fazla sessiz kalamayız” ifadelerine yer verildi.