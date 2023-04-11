Sökülen Meclis kapısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dün Meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında sökülen Meclisin ön kapısıyla ilgili 7 sendika üyesi polis tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu sendika üyeleri gün içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek ifade verecek.

Anımsanacağı üzere dün “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak anılan Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nı protesto etmek adına Meclis önünde eylem düzenleyen EL-SEN üyeleri Meclis kapısını zorlamış; polisle eylemcilerin karşılıklı çektiği kapı, yerinden sökülmüştü.