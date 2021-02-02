“Sokaktaki hareketi hep birlikte durduralım”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin , "Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz" sözlerine dikkat çekerek hükümeti eleştirdi.

Erhürman hükümete “sokaktaki hareketi durdurma” çağrısı yaptı, karar almaya çağırdı, “O zaman kapanmayı uzatma kararı verirken alınması gereken yeni kararlar varsa alın. Sorun uygulamadaysa sorunu giderin. Hareketi durdurun” dedi.

“Hareket durmuyorsa evinde oturanlar, işyerlerini açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor?” diye soran Erhürman, yurttaşlara hükümet kararını beklemeden “sokaktaki hareketi durdurma” çağrısı yaptı. Sosyal medya paylaşımında yurttaşlara seslenen Erhürman “Biz hareketliliği durduralım. Sevdiklerimiz için, sağlık çalışanlarımızın yükünü biraz olsun hafifletebilmek için, halkımız için yapmalıyız bunu” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’nın paylaşımı:

"Sahadaki sağlık çalışanlarımız sağlık sisteminin alarm verdiğini açıklıyor. Üst Komite'nin kapanmayı uzatma kararı vereceği kesin gibi. Ama biz şu anda da kapalıyız zaten. Buna karşın Sn. Pilli Yenidüzen'e yaptığı açıklamada, "Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz" diyerek bu durumun bulaşı artırdığını söylüyor.

O zaman kapanmayı uzatma kararı verirken alınması gereken yeni kararlar varsa alın. Sorun uygulamadaysa sorunu giderin. Hareketi durdurun. "Yardım istiyorsanız söyleyin, hazırız diyoruz" dinleyen yok. "Yönetin" diyoruz. Açıklamalarınızdan sizin de kabul ettiğiniz anlaşılıyor ki yönet(e)miyorsunuz.

'Hareket durmuyorsa' evinde oturanlar, işyerlerini açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor? Oturanların da isyan etmesini mi bekliyorsunuz?!! Son söz de hepimize: Kararlar ve uygulama ne kadar eksik olursa olsun! Biz hareketliliği durduralım. Sevdiklerimiz için, sağlık çalışanlarımızın yükünü biraz olsun hafifletebilmek için, halkımız için yapmalıyız bunu!!!"