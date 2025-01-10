“Sokağa inme zamanı geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, narenciye üreticilerinin yaşadığı zorlukları dile getirerek, hükümeti sert bir şekilde eleştirdi, sokağa inme zamanının geldiğini söyledi.

Şahiner yazılı açıklamasında, geçen yıl “olmayan bir hastalık” gerekçesiyle narenciye üreticilerine uygulanan yaptırımların sektörü ciddi şekilde zarara uğrattığını söyledi.

Gelir elde edemeyen üreticinin bahçelerine gereken bakımı yapamadığını, artan girdi maliyetleri ile birlikte borç batağına sürüklendiğini ifade eden Şahiner “Bu yıl dünyadaki narenciye üretim rekoltesinin düşük olmasının avantajını yaşayacağımız bir yıl olması gerekirken beceriksiz ve umursuz hükümet yüzünden narenciye yine dalında kalacaktır. Geçtiğimiz aylarda Başbakan'ın ve ilgili bakanın verdiği sözde müjdelerin gerçeği yansıtmadığını gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

Açıklamasına “Hükümetin çözüm dediği açılım kan ağlayan narenciye üretimini baltalamaktan başka bir şey değil.” diyerek devam eden Şahiner, narenciyenin önündeki sorunların aşıldığı, önceki yıllarda olduğu gibi TC’ye ve diğer ülkelere satışı yapılabileceği gibi ifadelerin de gerçekleri yansıtmadığının ortaya çıktığını söyledi.

“Çözüm olarak ortaya atılan, ihracatçılara ve paketleme tesislerine çok ciddi yaptırımlar ve maliyet artırıcı düzenlemeler bu yıl narenciye ürünlerinin dalında kalmasına neden olacaktır.” diyen Şahiner, dünyadaki fiyatlara bakılacak olursa narenciye üreticisi altın bir yıl geçirebilecekken, iş bilmezlik yüzünden “kara” bir yılın beklendiğini söyledi.

Hasat zamanının geldiğini söyleyen ve hükümetin sorunları çözmek için gerekli adımları atmadığını savunan Şahiner, “Bu zor şartlarda bile ihracatçı artan maliyetleri dolayısı ile üreticiye fiyat veremiyor, dört gözle açıklanacak olan ihracat teşvik primlerini bekliyor. Cypfruvex ise hantal hareket etmesiyle üreticinin aleyhine çalışmaktadır.” diye konuştu.

“Yıllarca çok zor şartlarda bu bölgeye üreterek tutunmaya çalışan üreticilere karşı saldırı mahiyeti taşıyan gelişmelere karşı sokağa inme zamanı gelmiştir.” diyen Şahiner, bunun sektörün varoluş mücadelesi olduğunu ve mücadeleyi sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.