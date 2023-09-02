Skandallarla anılan KIB-TEK’te şimdi de“şaibe kokusu”

Ayşe GÜLER

‘Katılımcılardan gelen yoğun talep’ gerekçesiyle ertelenen KIB-TEK münhali, 31 Ağustos’ta yapıldı, 78 kişinin istihdam edileceği, 542 kişinin başvurduğu sınavda ‘şaibe’ tartışmaları bitmedi.

Sınava katılan adayların cevap kağıtları üzerindeki isimlerinin bilgisayar ile yazılarak çıktı alındığı, kişilere bu şekilde dağıtıldığı, ayırt edici herhangi bir el yazısı olmadığı da ifade edildi.

Adayların kağıt üzerinde imza atacakları bir boşluk olmadığı, bu nedenle imza attırılmadığı,

soru kağıdındaki cevapların kurşun kalem ile işaretlendi, istenilmesi halinde sınavdan sonra cevapların kolaylıkla değiştirebileceği gündeme geldi.

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK münhalinin buram buram ‘şaibe’ koktuğunu söyledi, sınavla ilgili madde madde iddialarını sıraladı, kağıtları paylaştı.

Avcıoğlu, sınava katılmayan onlarca kişinin dün yapılan sözlü mülakata da çağrıldığını kaydetti.

Günler öncesinden de ‘şeffaf bir sınav’ yapılmayacağı yönünde endişelerini dile getiren

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sınavın hangi üniversite tarafından yapıldığına yönelik soruların yönetim tarafından hala cevaplandırılmadığını dile getirdi, bu konuda şaibelerin giderilmediğini yineledi.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise “Elinde bilgi ve belge olan Savcılık ve polise gitsin” dedi, “Dedikodu ile iş yapmayız” değerlendirmesinde bulundu.

Paşa, sınavla ilgili ortaya atılan ‘şaibe’ iddialarını reddetti.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu:

“Buram buram şaibe kokuyor”

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK münhalinin buram buram ‘şaibe’ koktuğunu söyledi, sınavla ilgili madde madde iddialarını sıraladı, sınav kağıtlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcıoğlu, adayların cevap kağıtları üzerindeki isimlerin bilgisayar ile yazılarak çıktı alındığını, kişilere öyle dağıtıldığını söyledi, ayırt edici el yazısı olmadığını vurguladı.

Avcıoğlu, soru kağıdındaki cevapların kurşun kalem ile işaretlendiğini, birilerinin sınavdan sonra cevapları değiştirme imkanının olduğunu kaydetti.

Adayların kağıt üzerinde imza atacakları bir boşluk olmadığını, bu nedenle imza attırılmadığını dile getiren Avcıoğlu, “Sınavdan sonra, aynı adayın bilgileri ile yeni bir cevap kağıdı basılıp, istedikleri şekilde kurşun kalem ile cevap doldurup sınavda birinci gelen adayı sınav kontrolü sonunda sonuncu getirmek evet mümkün” dedi.

Avcıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: KIBTEK Münhalleri buram buram ŞAİBE kokuyor!

KIBTEK'in Yazılı Münhalleri dün (önceki gün) gerçekleştirildi.

Bugün (Dün) ise Sözlü Münhaller gerçekleştiriliyor.

ŞAİBE işin neresinde mi?

Adayların cevap kağıtları üzerinde isimleri bilgisayar ile yazılarak çıktı alındı ve kişilere öyle dağıtıldı. Yani ayırt edici el yazısı yok!

Cevap kağıtlarına cevaplar kurşun kalem ile işaretlendi. Birilerinin sınavdan sonra cevapları değiştirme imkanı evet var!

Adayların kağıt üzerinde imza atacakları bir boşluk yoktu ve imza arttırılmadı! Sınavdan sonra, aynı adayın bilgileri ile yeni bir cevap kağıdı basılıp, istedikleri şekilde kurşun kalem ile Cevap doldurup sınavda birinci gelen adayı sınav kontrolü sonunda sonuncu getirmek evet mümkün!

Sınav kağıtlarında, sınava girilen bölüm ile alakasız sorular olduğu söyleniyor. Mesela Elektrik Elektronik Mühendislerine Blockchain sorulması gibi. Evet Blockchain günümüzün önemli teknolojilerinden biri, ama şunu sormak gerek; Elektrik Kurumu mesela Blockchain'i nerede kullanıyor? Kullanıyor mu? Hayır!

30 sorulu ve soruların eşit değerde olduğu bir sınav sonucunda adaylar Nasıl tam yuvarlak 30, 40, 50, 60, 70 aldılar? 100/30= 3.33 soru başına gelen puan değeri. Hangi matematik formülü/yöntemi veya psikoloji ile bu notları hesapladınız?

Alengirli yöntemlerle ahbap çavuş, akraba ve partililerinizi kuruma doldurarak, hakkı olanın hakkını yemenin yolunu böyle mi buldunuz?”

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu:

“Sınav hangi üniversite tarafından yapıldığında dair yanıt yok”

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sınavın hangi üniversite tarafından yapıldığına yönelik soruların yönetim tarafından cevaplandırılmadığını, bu konuda şaibelerin giderilmediğini kaydetti.

YENİDÜZEN'e konuşan Tuğcu, “Sınavda tüm kurallar uygulandı. Ancak sonrasında bir şey yapıldıysa yapabileceğimiz bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

31 Ağustos’ta gerçekleşen yazılı sınavda sendikanın belirlediği 10-15 kişilik ekibin görevlendirildiğini dile getiren Tuğcu, sınav öncesinde tüm kağıtların kontrol edildiğini, işaret olup olmadığına yönelik denetimlerin yapıldığından da bahsetti.

Tuğcu, katılımcıların tüm cep telefonu ve akıllı saatlerinin toplatıldığını aktardı, “Zarflar bizim gözetimimizde açıldı, sonrasında gözlemciler tarafından genel müdüre teslim edildi” dedi.

Tuğcu ayrıca, hakkının yendiğini, torpil yapıldığını düşünen ya da şaibe yaratacak herhangi bir gözlemi olan herkesi” sendikaya davet etti

Tuğcu, münhalsiz istihdamın toplu iş sözleşmesi ihlali olacağını ve asla kabul edilemeyeceğini de belirterek, bunun denenmesi halinde El-Sen’in hukuksal mücadele dahil, üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Elinde bilgi ve belge olan Savcılık ve polise gitsin”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Elinde bilgi ve belge olan Savcılık ve polise gitsin” dedi, “Dedikodu ile iş yapmayız” değerlendirmesinde bulundu.

Paşa, sınavla ilgili ortaya atılan ‘şaibe’ iddialarını da reddetti.

Sınavın yapıldığı gün KIB-TEK Genel Müdürü ve sendika yetkilileri ile birlikte sahada olduklarını belirten Paşa, “Birileri bu kurumu peşkeş çekmek için bu iddiaları ortaya atıyor. Biz görevdeyken bu olmayacak, yaptırmayacağız. Belgesi olan polise suç duyurusunda bulundu. Suçu olanlar da cezasını çeksin” dedi.