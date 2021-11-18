“Sizin siyasetiniz batsın… Çıkarlarınız yüzünden bu arkadaşlarımız kadrolarını alamıyor”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, İdari, Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nde aylardır bekleyen 3. Derece Yüksek Hemşire Kadro Artırımı Taslak Yasası’nın yürürlüğe girmediğini hatırlatarak, sınav süresinin bugün dolacağını açıkladı ve hükümeti eleştirdi.

Özgöçmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hemşirelerin COVID-19 salgının başladığı günden bu yana özveriyle çalıştığını ancak aynı özveriyi hükümetlerin sergilemediğini ifade etti, “Sınavda başarı göstererek, mesleklerine adım atıp görevlerine başlamalarına rağmen yeterli ve boş kadro olmayışından kaynaklı kadrolarını veremediğimiz meslektaşlarımıza ne söyleyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen’in paylaşımı şöyle:

“Ne sevgi ne de saygı.

Aylardır canla başla gerek Covid-19 ile gerekse diğer branşlarda çalışan biz sağlık çalışanları; Özünde Hemşireler ve Ebeler, KKTC Meclisi ve Hükümet edenlerin ne sevgisine ne de saygısına artık inanmıyoruz. (Aylardır gerek pandemi merkezinde, gerekse diğer branşlarda özveri ile çalışmaktayız. Biz sağlık çalışanları özünde hemşireler ve ebeler, KKTC Meclisi ve Hükümet Edenlerin Ne Sevgisine ne de saygısına artık inanmıyoruz.) (İnanmak İstiyoruz).

Bir Parmak Bal Çalarak (Alkışlayarak), Gönül almaya çalıştığınız bizlerin, Size artık ne sevgisi ne de saygısı kalmadı. (Kalsın İstiyoruz.) Her gün yoğun bir tempoda, gece gündüz demeden çalışan hemşire ve ebelere borçlusunuz. Sınavda başarı göstererek, mesleklerine adım atıp görevlerine başlamalarına rağmen yeterli ve boş kadro olmayışından kaynaklı kadrolarını veremediğimiz meslektaşlarımıza ne söyleyeceksiniz? Sizi seviyoruz mu diyeceksiniz?

Aylardır İdari, Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nde bekleyen 3. Derece Yüksek Hemşire Kadro Artırımı Taslak Yasamızı bir türlü seçim çalışmalarınız yüzünden işletememeniz ve/veya işletmeyişiniz yüzünden arkadaşlarımız kadrolarını alamadılar.

Bugün son gün... Sınav süresi doluyor.

Evet, mutlu olun! Sizlerin yüzünden, çıkarlarınız yüzünden bu arkadaşlarımız kadrolarını alamıyor.

Sizi Allaha havale ediyoruz. Vicdanınız rahat mı? Sizin siyasetiniz batsın diyoruz.

Son zamanlarda ve günlerde vakalar rekor kırıyorken bizlerden her türlü eforu sarf etmemizi talep ediyor ve istiyorken yüzünüz hiç mi kızarmadı? Bizler zaten görevimizi laiki ile yerine getiriyoruz. Sizler ise bizlerin sayesinde övünüyorsunuz.

Hâlbuki bizlerin sizden bu süreçte tek bir isteği oldu. Oda zaten yeterince eksik olan hemşire ve ebe kadrolarını hızlı bir şekilde artırmak ve sınavda başarı gösteren tüm meslektaşlarımızın mesleklerine başlamalarını (kadrolanmasını) sağlamaktı. Ağalar, paşalar... Çok mu bir şey istedik?

Vakaların patladığı, 300 küsur insanımızın pozitif çıktığı ve Pandemi Hastanesi’nin dolduğu bu günlerde neyi bekliyorsunuz? Talebimize cevap verin! Bizlere sözde değil, özde saygı gösterdiğinizi ispatlayın!

Tarih sizi ülkemizin sağlık alt yapısını ve insanlarımızın sağlığını önemsemeyerek hiçe saymakla anacaktır. Ümit ediyoruz ki adınız tarihin tozlu sayfalarında kalır. pandeminin arkasına sığınarak her türlü yandaşlık, ahbaplık ve partizanlığı hak bildiniz; Her türlü usulsüzlüğü yaptınız. Yapmaya da devam ediyorsunuz.

Ülkenin yangın yeri olduğu günlerde,

Dövizin başını alıp gittiği günlerde,

Vaka sayılarının 300’leri gördüğü günlerde,

Alım gücünün bittiği bir yılda ve günlerde,

Her şeye zam yapılan günlerde,

İnsanlarımızın kan ağlıyor olması sizlerin umurunda bile değil. Çünkü sizler seçim derdindesiniz.

Ümit ediyoruz ki, bu halk size gereken cevabı pek yakında (günlerde) verecektir ve buna inancımız tamdır. Hiç şüpheniz olmasın.

Saygılarımızla;”