"Sizi görünce vatandaşın tansiyonu çıkıyor"

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, yurttaşın hükümete mensup vekilleri gördüğü an tansiyonunun çıktığını söyledi, Meclis revirinin dolup taştığını ifade etti.

"Vatandaş sizi ekranlarda, yolda, sokakta gördüğü zaman tansiyonları çıkıyor. Karabasan basıyor" diyen Birinci, 3 gündür Meclis'teki revirin dolup taştığını söyledi.

"Bir doktor olarak kimlere baktım biliyor musunuz?" Diye soran Birinci şöyle devam etti:

"Polis arkadaşlarımıza, emekçilerimize baktım. Revire giden vekillerimiz de var! Siz bunu yarattınız! Sonra çıkıp diyeceksiniz ki biz meclisin kapılarını açtık. Bu meclis zaten halkın meclisidir. Bu halk meclise girerek ciddi bir mesaj verdi. İstifa edin diyorlar. Gider ayak bizi geriyorsunuz. Siz halka yabancılaştınız."