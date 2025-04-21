Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, hem Cumhrubaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Sabah Gazetesi’ndeki röportajındaki ifadelerini, hem de Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamalarını sert bir dille eleştirdi, “Size rağmen halkımız kardeşçe yaşamaya devam edecektir” dedi.

Gulamkadir’in paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı makamına getirilen, toplumun her kesimini temsil etmesi gereken sn.Tatar ve Popaza atfen;

Sendikalara, muhalefete, çocuklarına yaşanılabilir bir ülke bırakmaya çalışan ailelere, yurtseverlere ve özellikle CTP’ye yönelik bilinçli bir itibarsızlaştırma operasyonu başlatmıştır.

Bu organizasyonun parçası olarak dünden itibaren de "saraydan" sipariş edildiği belli olan sürekli halkını şikayet ettiği Türkiye medyası üzerinden açıkça bir yazı dizisi bile başlatılmıştır.

Yazı temelsiz. Gerçek dışı iddialar ile kamu vicdanını manipüle etmeyi amaçlıyor.

Ersin Tatar'ın seçim kampanyasına kamu vicdanı manipüle edilerek katkı sağlamak maksadı olduğu apaçık görülüyor.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok Lefkoşa sokaklarını değil, Saray’ın koridorları arşınladı; halkın değil, hükümet ettiğini iddia edenlerin ajandaları dinledi. Her ne kadar eyleme katıldığını söylediyse de amaçları doğrultusunda hizmet ettiği ajanda bellidir!

VAZGEÇMİYORLAR;

İlerici kitleleri, muhalefeti, özellikle sendikalar ile ana muhalefet partisi CTP'yi ve lideri olan Tufan Erhürman'ı hedef göstermekten vazgeçmiyorlar. Çünkü koltuklarını kaybetmekten korkuyorlar...

SENDİKALARI HEDEF ALMAK, HALKI HEDEF ALMAKTIR!

Hatırlatalım sn.Tatar:

Sendika demek; halk demektir, Emekçi demektir.

Sendika demek; usulsüzlüklere, partizanlığa ve peşkeşe karşı çıkmak demektir.

Sendikalar bu ülkede “devlet içinde devlet” değil, halkın haklarını, emekçinin, öğrencinin, öğretmenin, kamu çalışanının ve sağlıkçının hakkını savunan Kaleler demektir.

Usulsüzlüklere, partizanlığa, peşkeşe karşı çıkmak, birilerinin rahatsızlığına sebep olmuş olabilir ama bu, gerçeği değiştirmez.

“Milli Eğitim Bakanı okullardan elini çeksin” diyen sendikalarımız, çocuklarımızın Bilimle, Akılla, LAİK bir eğitimle büyümesini istiyor. Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak olan "Tüzüğe"de bu sebeple karşı. Tıpkı bizim gibi. İnanan ve inanmayan hiç kimsenin Dine karşı olduğu da yok!! Yıllardır inançlarımızla, kendi örf, adet ve geleneklerimizle kardeşçe hep birlikte yaşıyoruz. Bu mu zorunuza gitti?

Sizin asıl derdiniz; toplum mühendisliği... Bunun farkında olan sendikalarımızı, muhalefetimizi, yurtseverlerimizi, CTP'yi ve Cumhurbaşkanı adayımız Başkan Erhürman'ı hedef göstermenizin sebebide budur. Sendikaları itibarsızlaştırmayı ve bu halkı bölmeyi başaramaycaksınız!

CTP ve BAŞKAN ERHÜRMAN NEDEN HEDEFTE?

CTP hedef alınıyor çünkü, halkla bağ kurabilen, gücünü halktan alan, gaylesi memleket olan ve halkın bölünmesine karşı çıkan bir partidir!

Ana muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı adayı Başkan Erhürman’ın verdiği cevaptan belli ki rahatsız olunmuş. Oysa gerçek ortadadır: Muhalefete ve Başkan Erhürman' a yönelik “ihanet” kelimesini kullanmadığı iddiasıda manipülasyondur. Gerçek, CTP’yi “Rumcu” ilan eden bir dilin, halkına “Hain” muamelesi yaptığıdır. Bugünkü yazıda da Başkan Erhürman'ı hedef göstermediği söyleniyor. Erhürman Ana Muhalefetin en güçlü parçası olan CTP'nin lideri değil midir? Başkan Erhürman'ın cevap vermesi sizi neden bu kadar rahatsız etti?

CTP ve sendikalar; o hor gördüğünüz, biryerlere sürekli şikayet ettiğiniz halktır, halkın sesi ve halkın vicdanıdır!

SON SÖZÜMÜZ:

Bu sesi kısmaya çalışanlara cevabımız sandıkta, sokakta, kürsüde, içeride ve dışarıda her platformda verilecektir. Siz ve size benzer zihniyetlerin yarattığı

itibar suikastlarıyla, hainlikle, din düşmanlığı yalanıyla, Popaz gibilerinin ve benzer düşüncelerdekilerin, bizleri ülkemizden kovmak istemesi boşa olacak. Halkı bölmeyi başaramayacak, halkın iradesini elinden alamayacaktır.@POPAZ Ersin Tatar

SİZİN GİBİLERE #GEÇİTYOK!