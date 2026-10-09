Lefkoşa’da uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da üzerinde ve evinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 24 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ş.’nin (E-24) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 103 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da kavga

Mağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında, dün gece aralarında yaşanan tartışma sonucu D.K. (E-23), M.D. (E-37), U.K. (E-24), Ö.G. (E-30) ve B.E. (E-25) bir taraf olup, E.M.Ç.’nin (E-27) vücudunun muhtelif yerlerine vurdu ve ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da markete yasal işlem

Lefkoşa’da, dün “Güvenli Okul Projesi” kapsamında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından sigara ve tütün ürünleri satışı yapılan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, bir markette 18 yaşından küçüklere sigara satıldığı tespit edildi.

Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Bafra’da 22 kişinin ülkeye girişi meselesinde aranan 2 kişi de tutuklandı

Bafra sahilinden dün 22 kişinin ülkeye kanunsuz olarak girmesi olayında zanlı olarak aranan J.M.J ile A.K. (E-34) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.