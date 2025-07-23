“Siz ucuz figürlersiniz, halkın onurunu varlığınız için pazarlık malzemesi yaptınız”

Ekonomist Mertkan Hamit’in “N-82” tahdit kodu gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin engellenmesine tepki gösteren CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, UBP–YDP–DP hükümetini hedef alarak “Susarak bu saçmalığa ortak oldunuz. Siz, güç karşınızda olduğunda susan; güç arkanızdayken efelenen ucuz figürlersiniz” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahali, geçmişte yaşanan benzer olaylara değinerek, hükümetin Hamit’i daha birkaç hafta önce Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk Ekonomisi Raporu sunumunda dinlediğini anımsattı, “Yine susacaksınız. Yine ses çıkarmayacaksınız… Belki “O bizden değil” diyecek kadar da küçüleceksiniz. Yeter artık! Kıbrıs Türk Halkı’nın sabrını sınamayın” dedi.

Geçmişteki örnekleri anımsatan Şahali şöyle devam etti:

“Eski bir milletvekili sınır dışı edildi, tek kelime etmediniz.

Cumhurbaşkanlığı’nın eski İletişim Koordinatörü’ne terörist muamelesi yapıldı, kafanızı öne eğip sustunuz.

BRTK’nın eski müdürü, eşi ve çocuklarıyla birlikte saatlerce nezarette tutuldu, sonra sınır dışı edildi, gık demediniz.”

Şahali, hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Halkın temsilcisi olmanız gerekirken, susarak bu saçmalığa ortak oldunuz. Ama ne zaman bir tören, şaşaalı bir açılış olsa oradasınız. Kürsüde gururla kükreyen, sözüm ona halkını savunan büyük (!) liderler kesiliyorsunuz.

Siz sadece ışıklar yanarken, kameralar dönerken varsınız. Şehitlerin, Kıbrıs Türk Halkı'nın onurlu mücadelesinin üstünde tepinip, makamlarda tek bir gün daha fazla kalabilmekten başka var mı bir derdiniz?

Siz güç karşınızda durduğunda susan; güç arkanızdayken efelenen ucuz birer figürsünüz yalnızca!”

“Bu halk sizin gibi, yalnızca koltuk derdinde olan, halkın onurunu kendi varlığına pazarlık malzemesi yapan, makamlarda bir gün daha fazla kalmak için her zillete katlanan kifayetsiz suskunları görmekten bıktı” diyen Şahali, şöyle devam etti:

“Bu halk, kendisini gerçekten temsil edecek bir lidere hazır! Acısıyla dertlenecek, sevincine ortak olacak, gerektiğinde yumruğunu masaya vuracak bir lidere kucağını açmış gün sayıyor. Ve o gün çok yakın... Hazır olun!”