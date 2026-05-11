Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, tekrardan Meclis kürsüsüne çıkarak, “Bu işler kelime oyunlarıyla olmaz. Seçim tarihi bile vermekten aciz olan bir hükümet bizi eleştiremez. Bu biraz komik oluyor” ifadelerini kullandı.

CTP’nin düzeldiği çalıştaya da değinen İncirli, “Günü saati geldiğinde düzenlediği çalıştaya dair bütün sonuçları paylaşmaya hazırdır. Siz sadece seçim tarihi verin, gerisini merak etmeyin” diye konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun alt komitede görüşülen kredi garanti fonuyla alakalı yasaya ilişkin CTP’nin verdiği ret oyuyla ilgili sorduğu soruya da yanıt veren İncirli, “Bizim size zerrece güvenimiz yok. Artık sizin yapacağınız hiçbir işten bu memlekete hayır gelmez. Hedef doğru olsa da hükümet olarak bunları gerçekleştirecek kapasitede olduğunuzu düşünmüyoruz” dedi.