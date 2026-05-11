Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın “az alana çok, çok alana az” sözüne ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Üstel, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, ilgili komitenin Çarşamba günü toplanacağını söyledi.

Kürsüye çıkan Üstel, “Söz verip hiçbir zaman sözümün arkasına saklanmadım. Bugüne kadar ne söz verdiysem yerine getirdim” dedi.

“Az alana çok, çok alana az” düzenlemesini her zaman gündeme getirdiğini ifade eden Üstel, hayat pahalılığı artışlarında alt kademe ile üst kademe arasında büyük fark bulunduğunu söyledi.

Kurulan komitenin neden bir araya gelemediğini araştıracağını kaydeden Üstel, “Komite başkanına Çarşamba günü toplanın diyeceğim ve bu komitede eğer gerçekçiyseler 50 milletvekilinin imzasıyla bunu hemen yasallaştıralım” ifadelerini kullandı.

Üstel, görüşülen mevcut yasa ile kendi bahsettiği düzenlemenin farklı olduğunu belirterek, mevcut düzenlemenin vergi dilimleriyle ilgili olduğunu söyledi. Daha önce Yasa Gücünde Kararname ile geçirilen düzenlemenin uygulamada olduğunu ifade eden Üstel, “Vergi dilimlerinin dışında ‘az alana çok, çok alana az’ verelim düzenlemesine ben varım” dedi.