Sağlık ve Farkındalık Buluşması yarın düzenleniyor

Girne Belediyesi’nin katkıları ve LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) iş birliğiyle yarın “Sağlık ve Farkındalık Buluşması” düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’te Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak etkinlikte, lösemi ve kanser konusunda bilinçlendirme çalışmaları ön planda olacak.

Program kapsamında; “Lösemi nedir?”, “LÖSEV’in kuruluş hikayesi”, “LÖSEV ofisleri ve temel yapı taşları”, “Doğal yaşam ve kanser ilişkisi”, “Kanser farkındalığı”, “Hastalara sunulan destekler”, “Kampanya dönemleri” ile “Gönüllülük nedir ve LÖSEV’in düzenlediği etkinlikler” gibi konular ele alınacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler 0533 879 95 95 numaralı telefon üzerinden kayıt yapabilecek ve detaylı bilgi alabilecek.