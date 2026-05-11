CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, gelir vergisi matrahlarının güncellenmemesi nedeniyle maaş artışlarının vergiye gittiğini söyledi. Barçın, hükümetin “az alana çok, çok alana az” verme sözünü hatırlatarak, vergi düzenlemesinin buna göre yapılmasını istedi.

Gelir vergisi matrahlarının hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının devlete ödediği vergi miktarını ve net maaşını belirlediğini ifade eden Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in “enflasyon tüm dünyada var” sözlerine de değindi.

Mart sonu itibarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde gıda enflasyonunun yüzde 40,41 olduğunu belirten Barçın, Türkiye’de bu oranın yüzde 32,36, İspanya’da yüzde 2,7 ve Almanya’da yüzde 1,3 seviyesinde bulunduğunu söyledi. “Dünyanın her yerinde enflasyon da var da yüzde 1,3’ü enflasyon olarak algılıyorsanız yüzde 40’ın yanında doğrudur var” diyen Barçın, 2025 yılında hayat pahalılığı yüzde 39,45 olmasına rağmen vergi matrahlarının artırılmadığını kaydetti.

Barçın, “Bugün enflasyon oranında brüt maaşlara yansıtılan artış, günün sonunda çoğunlukla vergiye gitme noktasına geldi. Sol cebinizden aldınız, sağ cebinize koydunuz” ifadelerini kullandı.

Vergi matrahlarının en az enflasyon oranında her yıl güncellenmesi gerektiğini söyleyen Barçın, bu yöndeki önerilerinin kabul edilmediğini belirtti. Kurulan komitenin bir kez bile toplanmadığını ifade eden Barçın, düzenlemenin yeniden komiteye çekilmesini istedi.

Barçın, “Bugün işe başlayan kamu veya özel sektör fark etmez 100 bin TL brütü olan bir çalışan ile geliri 400 bin TL brüt olan bir insanın ikisi de yüzde 37 oranında vergi vermesin. Bunun formulü bu yasadadır.” diye konuştu.