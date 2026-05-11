Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT’de katıldığı programda, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası içinde yer alan ve basınla ilişkilendirilen açık isim ile fotoğraf kullanımını sınırlayan tartışmalı maddeye ilişkin, “O madde de bizim mutfağımızdan çıkmıştır” dedi. Esendağlı, düzenlemenin Barolar Birliği’nin hazırladığı bütünlüklü çalışma kapsamında yer aldığını söyledi.

Yasa çalışmasının 2023 yılında, doktor ve eczacılar soruşturmaları döneminde Başbakanlık’tan gelen talep üzerine başladığını anlatan Esendağlı, yalnızca kelepçe veya hücre koşullarını değil, ceza muhakemeleri sürecindeki tüm hak kayıplarını kapsayan bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. “Başbakanlık tarafından bu konuda bir çalışma yapıp yapamayacağımız sorulduğunda bunu emniyetle kabul ettik” diyen Esendağlı, insan hakları, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı temelinde bir ekip oluşturduklarını belirtti.

“Bakanlar Kurulu’nda bazı maddeler değişti”

Esendağlı, 2023’te başlayan çalışmanın 2025 yılında Baro Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilerek Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini söyledi. Sürecin ardından taslağın hükümet tasarısı olarak Meclis’e taşındığını kaydeden Esendağlı, “Bakanlar Kurulu’nda bazı maddeler değişti” ifadelerini kullandı.

Tartışmalı düzenlemenin herhangi bir haber yasağı amacı taşımadığını savunan Esendağlı, kısıtlamanın yalnızca devam eden davalarda zanlı veya sanık konumundaki kişilerin açık isim ve fotoğraflarının yayımlanmasıyla sınırlı olduğunu söyledi. Mahkumiyet kararı sonrasında açık isim ve fotoğraf kullanımına engel olmadığını belirten Esendağlı, düzenlemenin yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet gibi konuların tartışılmasını da engellemediğini ileri sürdü.

Gazetecilerin hapsedilmesini istemediklerini de ifade eden Esendağlı, Barolar Birliği’nin geçmişte basın ve ifade özgürlüğü konusunda basın örgütleriyle aynı noktada durduğunu söyledi. Yasanın şu anda Cumhurbaşkanı’nın önünde bulunduğunu belirten Esendağlı, sürecin Cumhurbaşkanı’nın kullanacağı anayasal yetkiye göre şekilleneceğini kaydetti.