Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi, 12 – 18 Mayıs tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, hava süreç boyunca bulutlu olacak; yarın ve çarşamba günleri ise sabah saatlerinde sis bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 – 28 dolaylarında olacak.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.
Bu haber toplam 169 defa okunmuştur
Etiketler : hava durumu