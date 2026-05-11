Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası’nın yedincisini düzenlediği Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın seçki kitabı basıldı.

Oda’dan verilen bilgiye göre, bu yıl jüri başkanlığını Devrim Yücel Besim’in yaptığı Seçici Kurul; Onur Olguner (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı), Suha Özkan, Müge Cengizkan, Ozan Öztepe (2024 yarışma birincisi), Özlem Ünsal ve Neşe Yaşın’dan oluştu.

Kurul üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla belirlenen eserlerin bir araya toplandığı kitapta 3 ödül, 1 özel ödül, 4 eşdeğer mansiyon ve 21 seçki olmak üzere 29 metin yer alıyor.

KKTC ve Türkiye’de, mimarlık ve ilgili örgütlerine bağlı meslek insanlarına açık olan yarışmayla ilgili gelişmeler ve daha önce basılmış seçki kitaplarına https://www.mimarlarodasi.org/ KTMMOB Mimarlar Odası’nın resmi internet sayfasından erişilebilir.

Dereceye giren ve seçki kitabında yer alan eserler şöyle:

“Birincilik Ödülü Gencay Çubuk-Altı Artı Bir; İkincilik Ödülü İlda Ersezer-19.30 Mekânları; Üçüncülük Ödülü Efe Yıldırım-Flavıanus’ta Beş Gece; Çelen Mirata Birkan Özel Ödülü Abdullah Can-Kendini Anlatan Satırlar.

Mansiyon Ödülleri (Tüm Mansiyonlar Eşdeğerdir):

Emre Bilir-Köklerinden Yükselen Mekân, Büşra Tanoğlu-Dalgaların Üzerinde Uyanan Kent, Ferhat Bulduk-Ateşten Masal, Esra Akbalık-Senden Sonra Buralar; Seçki Kitabına Giren Eserler (Başvuru Sırasına Göre): Recep Güven Birkan-Bir Balkon, Bir Sokak, Kediler ve Daha Neler Neler, Şimal Kesepara Sarı-Taşların Fısıltısı, Nesrin Eskin-Avluma Açılan Pencere, Güliz Öktem Taşdemir-Eşik'te Bellek: Balkon, Rozerin Sarı–Querencıa, Münevver Özgür Özersay-Yatak Odaları, Melike Nur Saraylı- Adı Sanı Olmayan Adamın Evi, Serkan Can Hatipoğlu-Duygulanımsal Müştemilat, İrem Balka-Boşlukta Yankılanan Adımlar, Eser Bankı-Kocaçeşme’de Son Durak: Cumbalı Kütüphane, Emre Pınar-Dut Ağacının Arkasındaki Boşluk, Elif Betül Altun-Kayıp Sarayın Sırları, Melek Dülgeroğlu-Kapadokya'nın Sesinden, Barış Kaptanoğlu-Eksik Güneş, İrem Özdemir-Kaç Yıl, Kaç Adım, Kaç Yedi, Işıl Özbay Tarhan-Dünyada Mekân, Emine İnci Şahin-Onun Peşinde, Birsu Doğan-Sarkaç, Sıdıka Çakıl-Yerler ve İzler, Esra Erşahin Soltekin-Yazgı ve Fatma Karakaş-Tahinli Rüya: Taşın Hafızası, Ruhun Yankısı.”