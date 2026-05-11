“Acele etmeyin, günü geldiğinde seçim yapılır”

Başbakan Ünal Üstel, erken seçim çağrılarına yine kayıtsız kaldı, herhangi bir tarih vermedi. Meclis kürsüsünden konuşan Üstel, “O yüzden acele etmeyin. Seçim günü geldiğinde yapılır. Buna daha zaman var. Bizim halkımıza yapacağımız icraatlarımız var” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin göreve geldiği günden beri Rusya-Ukrayna, İsrail-Filistin ve İran-İsrail-ABD savaşlarının yaşandığını kaydeden Üstel, “Bu dönemlerde ekonomimizin zarar görmemesi için hükümet olarak her türlü tedbiri aldık. İnsanımızın aşım gücü düşmesin diye çalışmalar yaptık” dedi.

Üstel, ekonomik istikrar sağlansın diye her türlü çarenin üretildiğini öne sürdü; “Göreve geldiğimiz günden bu güne asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırdık” diye konuştu.

Çalışan sayısı üzerinden ekonominin düzeldiğini iddia eden Üstel, “Yaklaşık 170 bin sayısına ulaştık. Bu rakama bakarsak ekonomide yaşanan sıkıntıların önüne geçtiğimiz görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Üstel, Yüksek enflasyonla ilgili olarak se, “Enflasyon var. Dünyada da var. Olmayan yer olmadı. Biz yurttaşlarımızın her Türk Lirası hem de döviz olarak alım gücünü koruduk” dedi.

Halkı hiçbir zaman zora sokmadıklarını savunan Üstel, “Mali disiplin içerisinde ve aldığımız ekonomik tedbirler sayesinde halkımızı en iyi noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.