“Siz gücünüzü halktan almıyorsunuz, korkmayın, seçime gidelim!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen 26 Nisan’a yönelik erken seçim önerisi kapsamında kürsüden konuştu. İncirli, ülkede derin bir çöküş yaşandığını belirterek, halkın umudunun kırıldığını ve iktidarın meşruiyetini yitirdiğini söyledi.

Ülkenin “karanlığın içinde kalmış bir memleket” haline geldiğini ifade eden İncirli, her alanda ciddi bir çürüme yaşandığını dile getirdi. İnsanların moralinin bozuk olduğunu, geleceğe dair güven duygusunun ortadan kalktığını belirten İncirli, bunun sorumlusunun mevcut yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Halkın yaşadığı sorunların iktidar tarafından görülmediğini ve duyulmadığını kaydeden İncirli, “Biz halkın içindeyiz. Onların düşüncelerini buraya taşımak zorundayız. Siz ise insanların arasına çıkabilecek durumda değilsiniz” dedi.

Konuşmasında yolsuzluk, adaletsizlik, yozlaşma ve devlet kaynaklarının çarçur edilmesine dikkat çeken İncirli, ayrımcılık yapıldığını, yandaşlar için menfaatler oluşturulduğunu, toplumun geri kalanının ise görmezden gelindiğini söyledi. Bu tablo nedeniyle halkın bıkkınlık ve tükenmişlik yaşadığını ifade etti.

Ülkede üst düzey görevlerde bulunan isimlerin yolsuzluk dosyalarıyla yargılandığını anımsatan İncirli, başbakanlık müsteşarının, MİK başkanının ve Meclis Başkanı’nın adının kamuoyuna yansıyan ciddi iddialarla anıldığını hatırlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin artık istisna değil, süreklilik kazanan bir yönetim pratiği haline geldiğini söyledi.

Erken seçim talebinin toplumda güçlü bir karşılığı olduğunu vurgulayan İncirli, iktidarın bu talebe tahammül edemediğini dile getirdi. “İktidar halktan gelen bir güçtür. Eğer halkın iradesi başka bir yönde tecelli ediyorsa, ortada iktidar yoktur” diyen İncirli, mevcut yönetimin gücünü halktan almadığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda çağrısını yineleyen İncirli, “Korkmayın. Yüzleşin. Erken seçim olmasın diye neleri feda ettiğinizin farkında olun” ifadelerini kullandı.