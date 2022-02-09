Siyasiler, Falyalı suiskastini yorumladı: “Failler bulunup, yargı huzuruna çıkarılmalı”

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş suikastının ardından siyasetten birçok isim mesaj yayımladı, faillerin yakalanarak, yargı huzuruna çıkarılması çağrısı yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ise faillerinin yargı huzuruna çıkarılacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, yaşananların korkunç, derin endişe verici olduğunu belirtti, cinayetin aydınlatılması gerektiği vurgusu yaptı.

Öte yandan UBP Milletvekili Özdemir Berova ise saldırının faillerinin bir an önce bulunması gerektiğine değindi, polisin istihbarat gücünün en yüksek noktaya çıkarmanın şart olduğunu ifade etti.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, cinayetin uluslararası boyutunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Özersay: Derin endişe verici…

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, olayın faillerinin bulunmaması halinde ülkede huzur kalmayacağına değindi.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Dün akşamüzeri yaşanan korkunç cinayet ve son günlerde yaşanan diğer silahlı saldırılar Halkın can güvenliği ve ülkemizin itibarı açısından derin endişe uyandıran, hepimizi kaygılandıran olaylardır.

Yetkililerin ciddi tedbirler alması, en kısa sürede Halka bu olaylarla ilgili olarak sağlıklı bilgi vermesi ve bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda ülkede huzur kalmayacağı gibi bu ve benzeri olayların dahasına davetiye çıkarılmış olur ki ülkemiz bunu kaldırmaz.

Berova: Failler bulunmalı

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise saldırının faillerinin bir an önce bulunması gerektiğine değindi, polisin istihbarat gücünün en yüksek noktaya çıkarmanın şart olduğunu ifade etti.

Berova sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Dehşet gecesi… Halil Falyalı ve şoförü vahşice pusuya düşürülüp katledildi. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde yapılmış olan bu saldırının failleri bir an önce bulunmalıdır. Sözün bittiği noktada Yaslı ailelerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Bu vahşeti yaratanların bir an önce ortaya çıkarılması için polisimiz elbette gereğini yapacaktır. Bize düşen görev de bu tür vahşetin bir daha yaşanmaması için polisin istihbarat gücünü en yüksek noktaya çıkarmaktır.

Canaltay: Adli makamların failleri yargı huzuruna çıkaracağına inancım tam

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ise faillerinin yargı huzuruna çıkarılacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Canaltay’ın paylaşımı şöyle: Hunharca bir saldırı ile yaşamını yitiren, yardımsever iş insanı Halil Falyalı’yı kaybettik.

Adli makamların en erken zamanda failleri yakalayarak, Yargı huzuruna çıkaracağına olan inancım tamdır.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yaslı ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.

Arıklı: Cinayetin uluslararası boyutu araştırılmalı

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, cinayetin uluslararası boyutunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı şu paylaşımı yaptı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.

Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından, uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.

Hayırsever iş insanı Halil Falyalı’ya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DEHŞET GECESİ