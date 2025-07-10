Siyasi sığınmacı güneyde yaralı halde bulundu

Larnaka’nın Aya Napa semtinde Afrika uyruklu bir şahıs önceki gün yerde kanlar içinde ağır yaralı olarak bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Aya Napa semtinde Kenya uyruklu bir şahıs önceki gün yerde kanlar içinde ağır yaralı olarak bulunduğunu yazdılar..

Gazete, siyasi sığınmacı olduğu belirlenen şahsın kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tutulduğunu, şahsın nasıl yaralandığının ise araştırıldığını aktardı.