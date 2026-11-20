Yarın ve pazar sabahı yer yer sis beklenirken, hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 24-27 derece, sahillerde ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç ve ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın ve pazar sabah saatlerinde yer yer sis beklenirken hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.