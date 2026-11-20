CTP Kadın Örgütü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve eşit yaşam haklarına ilişkin açıklama yaptı. Çocuk haklarının devletin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan örgüt, hiçbir çocuğun dili, kimliği veya ailesinin ekonomik durumu nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Ülkede Türkçe bilmeyen bir çocuğun, devletin açtığı Türkçe kurslarına katılmasına rağmen sınavı geçemediği gerekçesiyle eğitim hakkı konusunda engelle karşılaşmasına tepki gösterilen açıklamada, “Bir çocuk, henüz öğrenme sürecindeyken bilmediği bir dilden dolayı cezalandırılamaz. Devletin görevi çocukları sınavlarla elemek değil, onların öğrenmesini sağlayacak koşulları yaratmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Türkçe öğrenmenin eğitim sürecine katılım ve toplumsal iletişim açısından önemine işaret edilen açıklamada, ancak dil öğrenme ihtiyacının dışlama gerekçesine dönüştürülemeyeceği kaydedildi. Çocuğa destek olmak yerine ailenin ücretli kurslara, sınavlara ve ekonomik yükümlülüklere mahkûm edilmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

“Eğitim hakkı her çocuk için güvence altında olmalı”

Çocukların eğitim hakkının vatandaşlık, dil, kimlik, ekonomik durum veya anne babalarının geldiği ülkeye göre değişmeyeceği vurgulanan açıklamada, KKTC Anayasası'nın 59'uncu maddesinin her çocuğa 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkı tanıdığı anımsatıldı.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin de ayrım gözetmeksizin bütün çocukların haklarının korunmasını ve eğitimde fırsat eşitliğini esas aldığına dikkat çekilen açıklamada, “Biz CTP Kadın Örgütü olarak çocukları birer istatistik, ekonomik yük veya siyasi tartışma konusu olarak görmüyoruz. Her çocuğu eşit haklara sahip bir insan olarak görüyoruz” denildi.

“Hiçbir çocuk geride bırakılmayacak”

Çocukların yaşam koşullarını değiştirecek bir ülke düzeni hedeflediklerini belirten CTP Kadın Örgütü, çocuklara bırakılacak ülkenin temel ilkelerini de sıraladı.

Açıklamada, gelecek kuşakların bugünkü kötü yönetimin ekonomik yükleriyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiği belirtilerek, “Çocuklar borçlu doğmayacak” ifadesi kullanıldı.

Eğitimin herkesin hakkı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, çocuğun dili, kimliği, ailesinin geliri veya sosyal konumunun eğitim hakkına erişimini engellememesi gerektiği kaydedildi. Ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve kapsayıcı eğitim sağlanması istendi.

Her çocuğun eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, göçmen, mülteci, özel gereksinimli, yoksul veya farklı kültürlerden gelen çocuklar için eşit fırsatlar yaratılması çağrısı yapıldı.

Çocukların şiddet, istismar ve ihmalden korunması, çocukların üstün yararını esas alan güçlü koruma mekanizmalarının kurulması ve kendilerini ilgilendiren kararlara katılabilecekleri özgür ve demokratik ortamların yaratılması da talepler arasında yer aldı.

“Çocuk hakları demokrasi ve eşitlik meselesidir”

Çocukların barış içinde, ayrımcılıktan uzak ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilecekleri bir ülke hedeflediklerini belirten CTP Kadın Örgütü, “Çocuklara yalnızca okul sıraları değil, özgürce düşünebilecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri, doğayla barışık yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuk haklarının yalnızca özel günlerde hatırlanacak iyi niyet temennileri olmadığını kaydeden örgüt, “Çocuk hakları bir demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik meselesidir. Bizim siyasetimizin merkezinde çocuklar vardır. Çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması, çocuklarının ne kadar güvende, sağlıklı, özgür ve mutlu olduğuyla ölçülür” dedi.

Açıklama, “Hiçbir çocuk konuştuğu dil yüzünden eğitim kapısında bekletilmemeli, hiçbir çocuk yoksulluğu yüzünden hayallerinden vazgeçmemeli, hiçbir çocuk doğduğu gün geleceğinin borcunu taşımamalıdır. Çocukların haklarını korumak bugünün sorumluluğudur. Geleceği değiştirmek ise bizim siyasi irademizdir” ifadeleriyle sona erdi.