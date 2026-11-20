Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Girne’de yurttaşlarla bir araya geldi. Halkın sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan TDP heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve beklentilerini dinledi.

Ziyaret kapsamında TDP’nin seçim vaatlerini içeren “40 Söz, 50 İmza” başlıklı seçim kitapçığı yurttaşlara ulaştırıldı.

“Halkımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız”

Çeler, ziyaretin mesajını yansıtan değerlendirmesinde, “Biz halkımıza yalnızca vaatler değil, arkasında duracağımız sözler sunuyoruz. Girne’de gördüğümüz sıcak ilgi ve güven, değişime duyulan ihtiyacın göstergesidir. İyi geleceği halkımızla birlikte kuracağız” ifadelerine yer verdi.