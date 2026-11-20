İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kantara Vali Konağı'nın dağ restoranına dönüştürülmesine yönelik projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Proje kapsamında, Kantara Vali Konağı olarak bilinen yapının mevcut karakterinin korunarak iç mekanının yeniden düzenlenmesi, açık terasının ise ziyaretçilerin bölge manzarası eşliğinde vakit geçirebileceği bir alan olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Sadıkoğlu, projenin Kantara'ya yeni bir sosyal ve turistik alan kazandırmayı amaçladığını belirterek, konağın vatandaşların ve bölgeyi ziyaret edenlerin kullanabileceği bir buluşma noktası olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kantara'nın doğal güzelliklerinin korunmasının önemine işaret eden Sadıkoğlu, projeyle ilgili değerlendirmesinde, “Kantara'nın eşsiz doğasını ve manzarasını koruyarak, insanlarımızın burada güzel anılar biriktirebileceği yeni yaşam alanları oluşturacağız. Vali Konağı'nı da bu anlayışla yeniden değerlendirerek, Kantara'ya yakışan özel bir mekan kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.