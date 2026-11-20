Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 1 Aralık’ta hayata geçirilecek dijital sisteme ilişkin, “Üye Sicil Hizmetleri ve Belgelerinde Dijital Dönüşüm” konulu lansman düzenledi.

Eziç Lefkoşa’da yer alan etkinlikte, KTTO Başkanı Turgay Deniz, oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda profesyonelleri katıldı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ile sistemin altyapısını hazırlayan Haldun Dormen Bilişim Çözümleri Ltd. direktörü Haldun Dormen’in birer konuşma yaptığı etkinlikte, hayata geçirilecek olan dijital sistemle ilgili sunumu, oda genel sekreteri Aysun Önet İleri yaptı.

Deniz: “Sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak geliştirmek önceliğimiz”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, lansmanda yaptığı konuşmada, köklü kurumsal geçmişlerinden aldıkları güçle, değişen dünyanın ihtiyaçlarına uyum sağlamayı ve üyelerine sundukları hizmetleri sürekli geliştirmeyi temel öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Dijital dönüşümün artık yalnızca teknolojik bir tercih değil; daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir hizmet sunmanın önemli bir gerekliliği olduğunu vurgulayan Deniz, bu anlayışla, odanın hizmetlerini dijital ortama taşıyarak üyelerin işlemlerini kolaylaştırmayı, zaman kaybını azaltmayı ve hizmet kalitesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Turgay Deniz, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz dijital hizmet platformu, bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz somut ve önemli bir adımdır.” dedi.

Üye sicil belgelerinin, 1 Aralık’tan itibaren elektronik ortamda temin edilebileceğini belirten Deniz, bu yenilik sayesinde üyelerin, belge işlemlerini bulundukları yerden gerçekleştirebileceğini ve Oda'nın hizmetlerine daha kolay erişebileceğini ifade etti.

Deniz, uygulamaya ilişkin tanıtım ve bilgilendirme belgeleri ile uygulamanın nasıl kullanılacağını gösteren videoların, bugün itibarıyla KTTO’nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişime açıldığını belirtti.

Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm Oda personeline, Dormen Bilişim’e, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK), diğer kurumlara, bankalara ve katkı koyan herkese teşekkür eden Deniz, hedeflerinin mevcut hizmetleri dijitalleştirmenin yanında, üyelerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, erişilebilir ve çağdaş bir hizmet anlayışını sürekli geliştirmek olduğunu vurguladı.

Dormen: Sistemdeki veriler büyük bir teknolojiyle korundu”

Haldun Dormen Bilişim Çözümleri Ltd. direktörü Haldun Dormen, sistemin kuruluş sürecini anlatarak, sistemdeki verilerin büyük bir teknolojiyle korunduğunu ifade etti.

İleri: Başvuru sırasında gerekli bilgi ile belgeler doğrudan sisteme yüklenecek”

KTTO Genel Sekreter Aysun Önet İleri konuşmaların ardından dijital sistemle ilgili sunumu yaparak, sistemin nasıl çalışacağına dair bilgiler verdi.

Dijital platformun, mevcut üyelerin yanı sıra odaya yeni kayıt yaptıracak gerçek ve tüzel kişilerin de kullanımına sunulacağını belirten İleri, dijital platformda başvuru, değerlendirme, ödeme, belgenin düzenlenmesi ve elektronik imzalı olarak temin edilmesi dahil tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Platformda, kullanıcı güvenliği ve kimlik doğrulama süreçlerine özel önem verildiğini vurgulayan İleri, kullanıcıların kimlik bilgileri BTHK’nın kayıtları üzerinden doğrulandığını kaydetti.

Başvuru sırasında gerekli bilgi ile belgelerin doğrudan sisteme yükleneceğini ve başvuru dosyasının bir parçası olacağını aktaran İleri, platformun, kullanıcıları her aşamada yönlendirerek hangi bilgi ve belgelerin gerekli olduğunu adım adım göstereceğini de ekledi.

İleri, dijital platform üzerinden yapılan başvuruların, elektronik ortamda doğrudan Oda’nın Üye Sicil ve Ticaret Belgeleri Bölümü'ne ulaşacağını kaydetti.

Üyelerin, aidat ve belge ödemelerini de çevrim içi olarak güvenli ödeme altyapısı üzerinden gerçekleştirebileceğini anlatan İleri, başvuru, değerlendirme ve ödeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, talep edilen belgelerin elektronik imzalı olarak düzenleneceğini vurguladı.

Platformda üyelere, dijital üye kartı da sunulacağını ifade eden İleri, üyelerin, üyelik bilgilerini içeren dijital kartlarına cep telefonları veya bilgisayarları üzerinden erişebileceklerini kaydetti.

Dijital platformda, yapay zekâ destekli kullanıcı yardım sistemi olduğunu, farklı dillerde ve farklı cihazlar üzerinden kullanılabileceğini ve sistemin yürürlükteki mevzuata uygun tasarlandığını vurgulayan İleri, uygulamanın başlamasının ardından üyelerin görüş ve geri bildirimleri doğrultusunda geliştirileceğini ve hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

Etkinlik, sistemin tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından sona erdi.

Haber-Fotoğraf: Dervişe Çobancık (TAK)