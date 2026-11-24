“Söz Gençte-Sandığa Doğru: Genel Başkanlar Özel”, bu akşam Lefkoşa Bedesten’de yapılacak. Siyasi parti liderlerinin bir araya geleceği etkinlikte, açık oturum ve ortak canlı yayın saat 20.30’da başlayacak.

Söz Gençte’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, gençlerin seçim öncesinde siyasi partilerin politikalarını ve çözüm önerilerini eşit koşullarda dinleyerek, bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Oy pusulasındaki parti sıralaması esas alınarak, açık oturuma katılacak parti temsilcileri şu şekilde:

“Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu Nazlı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler.”

Bağımsızlık Yolu’nda parti liderliği görevi genel sekreter ünvanıyla yürütüldüğünden, parti etkinlikte, Genel Sekreter Cansu Nazlı tarafından temsil edilecek.

Seçime kendi listeleriyle katılan tüm siyasi partilerin liderlerinin davet edildiği etkinliğe, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel’in programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağı kaydedildi. Programının elvermesi hâlinde Üstel’in de etkinliğe katılmasından memnuniyet duyulacağı ve davetin geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Açık oturumda, gençlerin katılım formu ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ilettiği sorulardan öne çıkanlar, konu çeşitliliği gözetilerek, siyasi parti genel başkanlarına yöneltilecek. Dernek temsilcilerinin soracağı sorular, katılımcılarla önceden paylaşılmayacak. Her turda aynı soruya eşit sürede yanıt verilmesiyle gençlerin farklı partilerin yaklaşımlarını karşılaştırabilmesi sağlanacak.

Etkinlik, Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği tarafından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenleniyor.

Program, duyuru görselinde yer alan Haber Kıbrıs, Sim TV, Özgür Gazete Web TV, Kanal T, Güne Dair, Gündem Kıbrıs, Zirve Kıbrıs, Havadis, Halkın Sesi, MHA, Gıynık, Ada TV, Bugün Kıbrıs, MYK TV, Hakikat, Kıbrıs Gerçek, Kuzey Kıbrıs Web TV ve Ahbap Gazetesi aracılığıyla ortak canlı yayınla izleyicilere ulaştırılacak.

Ortak yayının, programı kendi ekranlarında veya dijital platformlarında canlı yayınlamak isteyen diğer basın kuruluşlarına da açık olduğu belirtildi.

Yayına katılmak ve teknik ayrıntıları almak isteyen kuruluşların, “[email protected]” adresinden Söz Gençte Organizasyon Komitesi’ne ulaşabileceği ifade edildi.

Etkinliği Bedesten’de takip etmek isteyenlerin, bugün saat 10.00’a kadar sozgencte.org/katil adresinden ön kayıt yaptırabileceği kaydedildi.