TC İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Uskumruköy Mahallesi'nde başlatılan arama çalışmalarında aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütüldü.

TERMAL KAMERALI DRONLA ARAMA YAPILDI

Arama çalışmaları kapsamında bölge termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Ayrıca bölgede yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadı. 23 Kasım 2026 günü ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

VALİLİK: YENİ BİLGİ GELMESİ HALİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul Valiliği açıklamasında, vatandaşların can güvenliği gözetilerek bu yöndeki tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve gerekli kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğu bildirildi.