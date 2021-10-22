Siyasi kriz sürüyor, Tatar geziyor!

Siyasette hükümetin istifası ve Meclis’in toplanamamasına yönelik ‘kriz’ sürerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışı temaslarını sürdürüyor.

Dün Ankara’ya giden Tatar, bugün de İstanbul’da çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. 23 Ekim 2020 tarihinde göreve başlamasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, toplamda 12 kez adadan çeşitli sebeplerle ayrıldığı kamuoyuna yansıdı.

TATAR’IN TARİH TARİH YURT DIŞI TEMASLARI:

İlk yurt dışı 26 Ekim’de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve gelir gelmez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, ilk resmi yurt dışı ziyaretini 26 Ekim’de Türkiye’ye yaptı.

Eşi Sibel Tatar'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Tatar ile birlikte Ankara'ya gitti. Tatar, bu yurt dışı ziyareti öncesinde askeri törenle ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı. Tatar, 27 Ekim’de adaya döndü. (2 gün)

26-27 Nisan 2021: Tatar, Cenevre’deki görüşmeler için önce Ankara’ya ardından Cenevre’ye gitti. (2 gün)

17 Haziran 2021: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, Antalya’da gerçekleşecek Diplomasi Forumu’na katılmak üzere 17 Haziran’da Ercan Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket etti. Tatar 21 Haziran’da ülkeye geri döndü. (5 gün)

24 Haziran 2021: Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmek için Brüksel’e gitti. Tatar, 26 Haziran’da adaya döndü. (3 gün)

3 Temmuz 2021: İstanbul’a hareket eden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunarak, onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı, daha sonra Elazığ’a hareket etti. Tatar, 7 Temmuz günü ise adaya geri döndü. (5 gün)

13 Temmuz 2021: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. 15 Temmuz’da ülkeye dönen Tatar, davetli olarak gittiği Adana, Tarsus, Erdemli, Mersin ve Silifke’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulundu. (3 gün)

3 Ağustos 2021: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte İstanbul'a gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar 4 Ağustos’ta adaya geri döndü. (2 gün)

3 Eylül 2021: Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere katılmak üzere eşi Sibel Tatar ile birlikte 3 Eylül’de ülkeden ayrılan Tatar, 7 Eylül’e dek temaslarını sürdürdükten sonra 8 Eylül’de adaya döndü. (6 gün)

9 Eylül 2021: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılmak üzere İzmir'e hareket etti. 10 Eylül’de temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü. (2 gün)

18 Eylül 2021: Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul üzerinden New York’a 18 Eylül’de hareket etti, 28 Eylül’de ise ülkeye geri döndü. (10 gün)

3 Ekim 2021: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılın ilk açılış dersini vermek ve Fahri Doktora Unvanı almak için Eskişehir’e gitti. (2 gün)

21 Ekim 2021: Tatar, 21 Ekim’de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu konferansa katıldı, Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Tatar, aynı gün Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkını ziyaret ederek Rauf Denktaş Anıtı’nın açılışını yaptı, ardından Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda yer alan "Avrasya Hizmetleri Ödülleri 2021" etkinliğine katıldı.

22 Ekim 2021: Tatar, İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu” açılışında yer aldı.

Başkan geziyor!