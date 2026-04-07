Siyasi kriz büyüyor, meclis toplanamıyor, hükümet darmadağın

UBP öncülüğündeki hükümetin, hayat pahalılığı (HP) ödeneğine yönelik düzenleme girişimi etrafında büyüyen kriz çözülemedi. Gün boyu süren gergin temaslara ve art arda yapılan açıklamalara rağmen hükümet geri adım atmazken, Meclis Genel Kurulu’nun bu akşam toplanmayacağı belirtiliyor.

Gün içerisinde Meclis çevresinde yaşanan sert müdahaleler, eylemler ve arbede, UBP ve hükümetin içinde yaşanan siyasi krizi daha da derinleştirdi. Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi dinmezken, hükümetin henüz geri adım atmaması tansiyonu yükseltti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı aracılığıyla hükümet kanadı ile sendikalar arasında sürdürülen temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı. İ

Meclis’te görüşülmesi beklenen düzenlemelerin akıbeti belirsizliğini korurken, Genel Kurul’un toplanmama kararı, siyasi çıkmazın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan muhalefet, hükümeti “toplumsal gerilimi tırmandırmakla” suçlarken, sendikalar mücadeleyi büyütme sinyali verdi. HP ödeneği üzerinden patlak veren kriz, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir güven krizine dönüşmüş durumda.