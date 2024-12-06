“Siyasi fahişeliğin yapıldığı yer, Ankara’nın davetiyle gerçekleşen Beyaz Ev”

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI )duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi

Mahkeme bugün Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ı tanık olarak dinletti.

Tanık Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın Kişmir’in yazısıyla ilgili polisin istek kağıdına yazdığı cevap yazısı mahkemeye emare olarak sunuldu.

Söz konusu cevap yazısını mahkemede okuyan tanık Karakartal, “Yazı haraket içermektedir, teşvik benzetme ve çağrışım yoluyla genel ev mekanı özdeşleştirilmiştir.” diye konuştu. Raporun içeriği ile ilgili mahkemede bilgi veren tanık Karakartal, ‘Ankara’nın son olarak siyasetimize ayar vermek için’ ifadesini yorumladı, “burada çağrışım yoluyla Beyaz Ev’de kast edilen G.K.K’nın Girne’deki yeridir. Kıbrıs’ta Con dediğiniz zaman nasıl kahve anlaşılıyorsa, burada da Beyaz Ev denildiğinde Güvenlik Kuvvetlerinin yeri anlaşılır. Dil ve üslup olarak anladığım ‘Ankara’nın işlettiği genelevde siyasetin fahişeliğini üstlenmişlerdir’ ifadesi ise kim? Buraya davet edilen kişiler ve kurum özne oluyor.Fahişeliğin üstlenildiği yer genelev ve G.K.K. kast ediliyor.” şeklinde konuştu.

“Beni arayıp ‘devletin yalakasısınız’ dediler”

Savcı Hasan Boşnak, tanık Karakartal’a ‘üstlenmişlerdir’ ifadesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” var mıdır? sorusunu sordu, Karakartal “evet” cevabını verdi. Davaya katılmasın diye telefon ve mail aldığını iddia eden Karakartal, “Bu görevi ben talep etmedim. Nazik davranmama rağmen konu tehdite kadar gitti. Siz devletin yalakasısınız’ diyerek telefonu suratıma kapattılar.” dedi. Tanık Karakartal, 3 kuşak İstanbullu olmama rağmen buradaki manevi yerimin arzusuyla annemi dahi bu

topraklara gömdüm. Ben kindar biri değilim ancak bu tür şeylerin devam etmesi durumunda hukuki yola başvuracağım.” diye konuştu.

Sanık avukatı Hasan Esendağlı, tanık Karakartal’a siyasi görüşünü sordu, “Atatürk milliyetçisiyim ama aydın kişiliğim her zaman bunun üzerindedir.” dedi. Esendağlı’nın “G.K.K.’na karşı yaklaşımınız nasıldır?” sorusuna da

“Devlet kurumlarına karşı saygılı olmamız gerektiği öğretildi.” dedi.

Esendağlı bunun üzerine Karakartal’ın sosyal medya hesabında kullandığı fotoğraf ve imgelere işaret ederek, “Sizin askeri kurumlara karşı bir hassasiyetiniz olduğunu görüyorum. İddia ederim ki, sizin bu raporunuz da bu hassasiyetiniz sebebiyle objektif bir rapor değil” dedi.

Tanık Karakartal, “yazının sonunda adanın kuzeyine ve içindeki tüm kurumlara ve insanlara hakaret içermesine rağmen bu bana sorulmadığı için raporlamadım” iddialarında bulundu.

“Yazının bütünü siyasetle ilgili”

Yazının bütünü ile anafikri bakımından neyle ilgili?” sorusunu yöneltti, tanık Karakartal, “Siyasetle ilgili. Ankara derken de Türkiye hükümeti kast ediliyor.” cevabını verdi.

“Esendağlı, “Bu yazıda Beyaz Ev’de para karşılığı kadın satıldı iddiası var mıdır? “ sorusunu yöneltti, Karakartal, “Genelev ile kast edilen zaten o işin yapıldığı anlamına gelir. Çağrışım ve gönderme ile böyle bir anlam çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Esendağlı, bu yazıda öyle bir çağrışım olmadığını iddia etti. Esendağlı, “ Bu yazıda genelev ifadesi kullanılıyor ancak genelevde iş yapan kişi olarak kendi vücudunu para karşılığı kullandıran kadınlar değil, basiretsiz siyasiler özne olarak kullanılıyor.”

Tanık Karakartal, özneden kast edilen siyasiler ama göndermenin yapıldığı yer Beyaz Ev şeklinde bir anlam çıkıyor. Yapıldığı yer küçümseme söz konusudur“ dedi.

Esendağlı, “Fahişeliği yapan siyasiler anlamı çıkıyor doğru mudur?" sorusuna ise 'evet' cevabını verdi.” “Kelimenin düz anlamıyla siyasilere erkeklere para karşılığı vücutlarını sattıkları için mi fahişe deniliyor? “ diye sordu. Karakartal, “Üstü kapalı bir şekilde evet.” cevabını verdi, siyasilerin fahişeliğe benzetildiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Esendağlı, “Siyasilere fahişe dediyse GKK’nın manevi kişiliği neden tahkir oluyor?” sorusuna ise tanık Karakartal, “eylemin yapıldığı yer olması ve ev sahipliği yapılması nedeniyle genelev işletmecisi anlamı” çıktığını iddia etti, “GKK’na gönderme yoluyla hakaret olduğunu söylüyorum” dedi, “Beyaz ev değil de başka bir ev bahsederek bu yazı yazılsaydı o mekan tahkir edilmiş olacaktı.” şeklinde konuştu.

Esendağlı, “yazıda açıkça yer almayan ifadelerden siz bu anlamı çıkardınız” iddialarında bulundu, Karakartal, “siyasi fahişeliğin yapıldığı yer Ankara’nın davetiyle yapıldığı yer Beyaz Ev. GKK’na ait olduğu, bu işi yapan mekana benzetildiği için mekan ve ona bağlı olan kuruma tahkir var.” cevabını verdi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 11 Aralık saat 11:00’e ertelendi.

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.