SİYASETTEKİ KRİZ

Siyasette kriz neden bitmiyor?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner:

Bu işi ancak seçim temizler

-“Hükümetin Kıb-Tek’ten dolayı bozulduğunu biliyoruz. Birileri kurum müdürü ve Yönetim Kurulu’nu orada tutabilmek için bunları yapıyor.”

-“Erken seçimi istemiyorlar ama tokuşa tokuşa seçime gidecekler. Yaşananlar demokrasi ayıbıdır. Ülkede 3’üncü dünya ülkelerindeki yönetim anlayışı var.”

Erken seçim sonrasında hükümet krizi bitmiyor. Siyasette neden bu kriz yaşanıyor?

“Hükümetin çok fazla gideceğini düşünmem. Aslında değerlendirilmesi gereken, medyaya yansıyan, kulislerde yaşanılanlardır. UBP tek başına iktidar olsa dahi bunlar yaşanacak, bu işi götüremeyecekti. Seçimden sonra hükümetin 3’üncü denemesini yaşıyoruz. Ancak bu hükümetin de çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Ne yazık ki halkı düşünen bir yapı yok. İktidar, kendi koltuklarını ve burada yapacaklarını düşünüyor. Halkın hayrına adım atmıyorlar. Hükümetin Kıb-Tek’ten dolayı bozulduğunu biliyoruz. Önceki gün de hükümet bozuluyordu. Birileri kurum müdürü Gürcan Erdoğan ve Yönetim Kurulu’nu orada tutabilmek için bunları yapıyor. Bu kavgalar, AKSA’nın sözleşmesinin uzatılması, adrese teslim ihaleyle Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin özelleştirme planını hayata geçirebilmek için bunlar yaşanıyor. Ben hükümet icraata başladığında papara kopacağını düşünüyorum. Esas tabii ki muhalefet olarak gerekeni yapacağız. Çok sert muhalefet yapacağız. Bir plan var, onu hayata geçirmek istiyorlar. Parti içerisinde yani UBP’de de sınırlı muhalefet edenler var.”

Çözüm nedir, ne yapılmalı?

“Toplumun seçimle ilgili ne düşündüğünü bilmeme rağmen, bu işi seçim temizler. Parlamentodaki bu yapıyla, UBP’nin olmadığı hükümet kurulamaz. Onlar, erken seçimi istemiyorlar ama tokuşa tokuşa seçime gidecekler. CTP’nin seçim manifestosunda ortaya koyduğu tüm başlıklarda ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Bu yaşananlardan sonra ahlak kuralları çerçevesinde kelime durup, açıklama yapmak çok zor. Yaşananlar demokrasi ayıbıdır. Eşi benzeri görülmemiştir. Ne yazık ki ülkemizde 3’üncü dünya ülkelerindeki yönetim anlayışı var. Devlet yönetiminden anlamayan, sığ görüşlü, siyasi çapın yerlerde olduğu dönem hiç olmadı.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak:

Çözüm seçim değil, sistem değişikliği

- “Yarı başkanlık ya da tam başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçim barajı minimum 8, maksimum 12-13 vekile çekilmesi gerekiyor.”

- “UBP kendisine özeleştiri yapmalı. Bugün seçim olsa yaşananlardan dolayı CTP oyunu artırabilir, 17-18 vekil çıkarabilir, UBP’nin oyu düşüp, daha az vekil çıkarabilir. Ama bu çözüm değil, sistem değişmeli.”

Erken seçim sonrasında hükümet krizi bitmiyor. Siyasette neden bu kriz yaşanıyor?

“Tüm bunlar parlamenter sisteminin yapısından kaynaklanıyor. Çünkü, parlamentoda bir ya da ikiden fazla vekil çıkaran partilerin hükümeti sürekli bozması, bunu koz olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Sistem nedeniyle sağlıklı siyasi istikrar ortaya çıkmıyor.

2-3 milletvekili vekil çıkaran partiler, parlamentoya girerse topluma ipotek koyuyor. UBP 2 milletvekili daha çıkarsa tek başına iktidar olacaktı. Yarı başkanlık ya da tam başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. 181 ülke bu sistemi kullanır. Bunun da ana temel nedeni, siyasi istikrarın olmamasıdır. Bizlerin de bu sisteme geçmesi gerekiyor. Ya da seçim sistemindeki barajın minimum 8, maksimum 12-13 vekile çekilmesi gerekiyor. Zaten komitelerde bir partinin grubu olması için 5 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Seçim sisteminde yapılacak değişiklikle baraj çekilmeli. Bugün seçim olsa yaşananlardan dolayı CTP oyunu artırabilir, 17-18 vekil çıkarabilir, UBP’nin oyu düşüp, daha az vekil çıkarabilir. Ama bu çözüm değil, sistem değişmeli. Sistem değişmezse, CTP de aynı sorunları yaşayabilir. Seçim değil, sistem değişikliğine gidilmesi çözüm olur. Ben 3.5 yıl belediye başkanlığı görevini yaptım, 4 başbakan gördüm. Şimdi 3 ayda 3’üncü hükümet kuruluyor.”

Çözüm nedir, ne yapılmalı? UBP bir özeleştiri yapmalı?

“Karma oyunun kaldırılması gerekir. Bu şekilde daha istikrarlı olunabilir. Tabii ki de UBP kendisine özeleştiri yapmalıdır. Sonuçta hatayı yapan bizleriz. Burada muhalefetin de suçu var. CTP ile geniş tabanlı hükümet kurulması gerekiyordu. Kıbrıs konusunda farklı düşünceler olabilir. Ama vatandaşların ihtiyacı olan en elzem 15-20 madde belirlenip, mutabakat hükümeti kurabilirdi.

Faiz beye de söyledik. CTP ve HP ile görüşmesini, hükümet modellerini bizlere getirmesini istedik.

Şu an yaşanan gelişmelerden mutlu değilim. Ülkenin ihtiyacı olan şeyler bunlar değil.”