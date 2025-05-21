Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Girne Akçiçek Hastanesi'nde "bir sağlık çalışanına yönelik şiddet olayı ve sağlık alanında son zamanlarda ortaya çıkan sorunlarla" ilgili hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymalarına rağmen ülkeyi yönetenlerin bunlara "kulak tıkamaya" devam ettiklerini söyleyerek, “şiddete sıfır tolerans” prensibinden taviz vermeyeceklerini belirtti.

Gürkut, geçen Ağustos ayında dile getirdikleri acil serviste yaşanan eksikliklerin hükümet tarafından bir nebze giderilmesine rağmen, daha sonra ilgili doktorun bir köye görevlendirildiğini ve aksaklıkların yeniden baş gösterdiğini söyledi.

"Sağlık hizmetinin halk için ulaşılmaz hale gelmesinin doğurduğu şiddetin sağlık çalışanları ve doktorlara yöneldiğini" savunan Gürkut, sağlıktaki sorunların ve sağlık yönetiminin çözüm ortakları olduklarını ancak yönetenler tarafından "siyasi rakip olarak görüldüklerini" ileri sürdü.

Hükümeti, daha kaliteli hizmet için ihtiyaç olan hastane, altyapı, hemşire ve hekim istihdamı konularını yasaların öngördüğü şekilde çözmeye çağıran Gürkut, ayrıca şiddeti önleyici yasaların yapılması ve sağlık yasalarının günün gerekliliklerine göre güncellenmesi çağrısında da bulundu.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen de geçen hafta yaşananın ne ilk ne de son şiddet olayı olduğunu söyleyerek, devletin sadece “idare olarak sağlığın içinde olduğunu aslında işin dışında” olduğunu savundu.

"Yaşanan ve uygulananları anlatabilecek ifade bulamadıkları için bugünkü basın açıklamasına pankart dahi getirmediklerini" söyleyen Özgöçmen, Girne’de şu an "yok denecek kadar "hemşire ve hekim kadrosuyla 75-80 bin kişilik bir nüfusa sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Şiddeti hiçbir zaman benimsemediklerini, şu an "siyasetle yönetilen bir sağlık sistemi ve kaosun hakim olduğunu" savunan Özgöçmen, “Yönetmek değil, mevcut sistemi devam ettirme kaygısı vardır… Halk bu muameleye layık değil, karşımızda maalesef anlamayan ve algılamayan bir topluluk var” şeklinde konuştu.