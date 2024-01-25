➤ UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “Başlayacak olan ilk seçim 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimidir”

➤ YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Demokrasilerde siyaset çıkmaza girerse, erken seçim kaçınılmaz olur”

➤ DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar: “Parti için çalkalanmalar Hükümete yansımaz, 2024’te seçim yok”

Ertuğrul SENOVA

Bir yandan yolsuzluk iddiaları, bir yandan usulsüz atamalarla anılan UBP – YDP – DP Hükümeti, bir yandan da, hükümetin bileşeni olan siyasi partiler içerisindeki iktidar kavgalarıyla her geçen gün “toplumla birlikte” dibe çöküşünü sürdürüyor…

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024’ün erken seçim yılı olduğuna dikkat çekti. “Bu yapıyla bir sene daha devam edersek, artık bu memleket, toparlayamayacağımız bir yere doğru sürüklenir” dedi.

Erhürman’ın sözleri üzerine YENİDÜZEN, Mecliste temsil edilen siyasi parti temsilcilerine “erken seçim” ihtimalini sordu.

Mecliste temsil edilen CTP dışındaki tüm siyasi partilerin koalisyon hükümetinin bileşenleri olması nedeniyle “erken seçim olası mı?” sorusu, bir yandan da “koalisyonun devamını” da sorguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “2024, UBP için kurultay yılıdır” dedi, “Başlayacak olan ilk seçim 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimidir” yorumunu yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Demokrasilerde siyaset çıkmaza girerse, erken seçim kaçınılmaz olur” dedi, “Demokrasimiz henüz çıkmaza girmiş değil. Ama bu girmeyeceği anlamına da gelmez” ifadelerini kullanarak, yaklaşan UBP kurultayına dikkat çekti: “Bu sürecin ne getirip, ne götüreceğini bilmiyoruz.”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, “Şu anda koalisyon olarak erken seçime gidilmesi gibi bir karar üretmedik. 2024’te bir erken seçim olmayacak” dedi.

Erhürman: 2024, erken seçim yılıdır

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

“Başlayacak olan ilk seçim 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “2024, UBP için kurultay yılıdır” dedi, bu yıl içerisinde erken seçim öngörmediklerini söyledi.

“Başlayacak olan ilk seçim 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimidir” diyen Hasipoğlu, YDP ve DP’ye yönelik yolsuzluk iddialarının koalisyona yansımalarına ilişkin, “Dün Başbakan ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Ankara’da idi. Herhangi bir sorun yok” yanıtını verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Demokrasilerde siyaset çıkmaza girerse, erken seçim kaçınılmaz olur”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Demokrasilerde siyaset çıkmaza girerse, erken seçim kaçınılmaz olur” yorumunu yaptı.

Arıklı, “Demokrasimiz henüz çıkmaza girmiş değil. Ama bu girmeyeceği anlamına da gelmez” diyerek, yaklaşan UBP kurultayına dikkat çekti; “Bu sürecin ne getirip, ne götüreceğini bilmiyoruz. Partilen istemiyle ne seçim yapılır, ne de seçimden kaçılır” dedi.

Arıklı, “Siyasette 24 saat çok uzundur. Ama 5 sene de çok kısadır. 24 saatte tüm dengelerin değişebileceği bir atmosferde çalışıyoruz” yorumunu da yaptı.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar:

“2024’te bir erken seçim olmayacak”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, “Şu anda koalisyon olarak erken seçime gidilmesi gibi bir karar üretmedik. 2024’te bir erken seçim olmayacak” dedi.

Akpınar soru üzerine, DP’nin de bu yönde bir çalışması olmadığını belirtti, “Parti içindeki çalkantının, koalisyona yansımasına” ilişkin soru üzerine ise “Hükümet her türlü devam eder diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Akpınar, “Erhürman hocamız bu kanıya erken varmış diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.