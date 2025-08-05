Siyaset batırdı, faturayı çalışana kestiler!

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP hükümeti Merkez Bankasını da ortak ederek kooperatif çalışanlarının özlük hakları üzerinden tasarruf yoluna gitmeyi seçti. Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Fabrikası yönetim kurullarına, çalışanların özlük haklarında ciddi kısıtlamalar içeren 8 maddelik talep sundu; bu talepler karşılanmadan maaş ödemelerinin yapılmaması ve sermaye artırımına yönelik kredilerin verilmemesi yönünde baskı yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kooperatif Görevlileri Sendikası'nın (KOOP-SEN) Başkanı Mehmet Ali Güröz, maaşların 5 gündür ödenmediğini açıkladı, 8 Ağustos’a kadar ödeme yapılmaması halinde 11 Ağustos Pazartesi sabahı 3 kurumun da süresiz greve gideceğini duyurdu.

Sendika Başkanı Mehmet Ali Güröz, yaşanan mali krizin siyasi atamalar ve kötü yönetim sonucu oluştuğunu vurguladı, Merkez Bankası’nın da kredi olanaklarını engelleyerek çözümü tıkadığını savundu.

KOOP-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz:

“Mali krizin sorumlusu siyasi atamalar ve yanlış yönetim”

YENİDÜZEN’e konuşan KOOP-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’ndaki mali krizin sorumlusunun siyasi atamalar ve yanlış yönetim olduğunu vurguladı. Güröz, maaşların ödenmemesi halinde 11 Ağustos Pazartesi sabahından itibaren süresiz genel greve gidileceğini açıkladı.

Güröz, “Bir süreden beri ‘işletmeler zorda’ diye görüşmeler yapılıyor. Bu 3 işletmelerin zorda olması yanlış, basiretsiz yönetimlerden kaynaklanıyor.” dedi. 2019 yılına kadar 3 işletmenin de karda olduğunun altını çizen Güröz, “2019’dan sonra mukayyitliğin baskısıyla, özgür seçimle gelen yöneticiler görevden alındı. Yerlerine siyasetin atadığı kişiler getirildi ve batış süreci başladı” dedi.

Özellikle Binboğa Yem Fabrikası’nda yaşanan zarara dikkat çeken Güröz, “Hayat pahalılığı arttı, döviz yükseldi, elektrik zamlandı ama yem fiyatını artırmadılar. Zararına yem sattılar. 2022 yılı başında işletme Demokrat Parti’ye devredildi. Atanan yöneticiler de yanlış satın alımlarla tüm kaynakları tüketti” ifadelerini kullandı.

Aynı anlayışın süt fabrikasında da sürdüğünü söyleyen Güröz, “Bu işletmelerin kurtulması için sermaye arttırımı ve kredi olanakları gerekiyor. Ama kooperatifler yalnızca Kooperatif Merkez Bankası ile çalışabiliyor. O da siyasetin elinde ve işletmelere yardımcı olma niyetinde değil. En büyük engel KKTC Merkez Bankası’dır” dedi.

Güröz, Merkez Bankası’nın sermaye arttırımını engellediğini savunarak şöyle konuştu:

“Ne acıdır ki hükümetin atadığı Merkez Bankası başkanı artık hükümeti bile dinlemiyor. Binboğa’ya 150 milyon, Levazım’a 100 milyon, Koop Süt’e 150 milyon sermaye arttırımı yapılmalı. Aynı oranda kredi verilmeli. Ama bankanın dayattığı şartlar arasında çalışanların maaşlarının düşürülmesi de var. Süt fabrikasında beşinci kez tasarruf tedbirleri alındı. Maaşların ödenmesi bu şartlara bağlandı.”

Güröz, maaşların hâlâ ödenmediğini vurgulayarak, “Bugün beşinci gün. Hâlâ ödeme yapılmadı. Son aldığımız duyum eski maaşlarla, yüzde 17,79 zamsız haliyle ödeme yapılacağı iddiası var.” diye konuştu.

Güröz, “11 Ağustos Pazartesi sabahından itibaren süresiz genel greve gidiyoruz. 8 Ağustos’a kadar maaşların ödenmesini bekleyeceğiz” diyerek uyarıda bulundu.

“Devlete şart koşmayan Koopbank,

iştiraklere de şartsız destek vermeli”

Güröz, Koopbank’ın kısa bir süre önce devletin bankaya olan borcuma 7,5 milyon dolarlık faizi sildiğini söylerek, aynı yaklaşımın iştiraklere de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Güröz, “Koopbank bunu yapabiliyorsa, aynı oranda sermaye artırımına da gidebilir ve iştirakler rahat nefes alır. Nasıl ki devlete şart konulmadı, iştiraklere de bu katkıyı şartsız bir şekilde uygulayabilirler” dedi. Güröz, “KKTC Merkez Bankası şart koyuyor. Koop Bank’ın katkı koymasını da engelliyor” diye konuştu.

Kooperatiflere baskı listesi, maaşlar için şart koşulan 8 madde:

Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşları hâlâ ödenmezken, hükümetin ve KKTC Merkez Bankası’nın ödeme yapılabilmesi için ilgili yönetim kurullarına dayattığı 8 maddelik liste ortaya çıktı.

Kooperatif Görevlileri Sendikası'nın (KOOP-SEN) paylaştığı bilgiye göre, söz konusu taleplerin hayata geçirilmeden maaş ödemesi yapılmaması ve sermaye artırımına yönelik kredilerin verilmemesi yönünde baskı yapılıyor.

Sendikanın açıkladığı 8 koşul şöyle: