“Sistemsizlik nedeniyle 3 saat geç müdahale edildi, hayatını kaybetti"

Vadili’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği açıklanan Yusuf Mert'in ölümüyle ilgili Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Mert, Mesarya Belediyesi'nde çalışıyordu...

Yusuf Mert’in araba içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceğini söyleyen Latif, kalp sorunu olan Mert’in önce Mağusa, sonra Lefkoşa devlet hastanelerine, ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini ve tedavi için 3 saatlik gecikme yaşandığını söyledi.

“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” diyen Latif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün saat 12.23'de Vadili S-Mar Süpermarket önünde muhtemelen araba içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu personelim Yusuf Mert kaza geçirmiştir.

Ardından 21 dakika sonra Ambulans olay yerine gelmiştir. Kaza yerine gelen 112 ekiplerine orada bulunan iş arkadaşları ve oğlu babasının 5 tane stendi ve kalp sorunu olduğunu vakit kaybetmeden Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği uyarısı yapmışlardır.

Buna rağmen Yusuf’u ısrarla prosedür gereği anjiyo laboratuvarı olmayan Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürmüşlerdir. Oradan belli tetkikler yapıldıktan sonra kalp krizi olduğu anlaşılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tek anjiyo cihazının da dolu olması nedeniyle tekrardan Yakın Doğu hastanesine sevk edilir ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz.

Kazanın olması ile hastaneye gidene kadar geçen sürede sistemsizlik ve düzensizlikten dolayı geçen yaklaşık üç saatlik süre bir insanın canına mal olmuştur.

Dakikaların altın kıymetinde olduğu bu tür olaylarda koordine eksikliğinden dolayı geç müdahalenin ölümle sonuçlandığını bir kez daha gördük. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

Ne olmuştu?

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Vadili köyünde dün 12.30 sıralarında DZ 730 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden 47 yaşındaki Yusuf Mert, önünde aynı istikamete doğru giden ve markete dönmek için yavaşlayan 76 yaşındaki Ahmet Kadı'nın kullanımındaki RJ 789 plakalı araca çarptı.

DZ 730 plakalı araç sürücüsü kazadan sonra aracını yol içerisinde geriye doğru hareket ettirip, yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan UV 248 plakalı araca çarpmış ve geriye gitmeye devam edip, markete ait park yerinin çevre duvarına da çarpıp durabildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza sonucu yaralanan DZ 730 plakalı araç sürücüsü Yusuf Mert, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

47 yaşındaki Yusuf Mert'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.