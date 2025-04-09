Sirkat ettiği telefonla ülkeye giriş yapan zanlı tutuklandı

Lefkoşa’da 2024 yılı ağustos ayında meydana gelen sirkat suçundan aranan zanlı R.D. ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 11.08.2024 tarihinde 07.00 - 09.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Surlariçi'nde bulunan Venedik. Cafe isimli işletmede çalışan garsona ait RedMi Note 11S marka cep telefonunu çalındığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının diğer hattı çıkarıp, kendisine ait GSM kartını telefona yerleştirdiğini belirlediklerini söyledi. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını, ancak tespit edildiği gün yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Mart 2025 tarihinde Girne Limanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda tespit edilerek, emare alındığını açıkladı.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.