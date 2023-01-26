“Sıran boş, karnen elimizde kaldı Güneş kız…”

İskele’de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Helin’in öğretmenlerinden Aylin Gargı’nın Helin’e veda ettiği paylaşımı, yürekleri parçaladı.

“Sıran boş, karnen elimizde kaldı” Aylin öğretmen, Helin’in elinden alınan çocukluğu, gençliği ve ümitleri için de isyan etti.

Aylin Öğretmen’in paylaşımı şöyle:

“Büyütemediğim fidanım, sulayamadığım çiçeğim, ilk öğrencilerimden, Helinim.

Sıran boş, karnen elimizde kaldı. Gençliğin, çocukluğun, ümitlerin hepsi alındı elinden. Varlığın zamanın ötesinde bir yerlerde her zaman içimde olacak. Neler yaşadın, neler çektiysen bedeninde hapis kalıp, toprak olsun. Ruhun ebediyen serbest kalsın Güneş kız. Aylin Hoca seni hiç unutmayacak.”