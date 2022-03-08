Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin tadilatı son hız devam ediyor

Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KAMTEK Ltd, China Baazar ortak girişimi ve İskele Belediyesi'nin desteği ile Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatı süratle devam ediyor.

KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, proje koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, yaşlı bakım evinde söküm işlemlerine paralel alttan çıkan durum analizlerinin sürdüğünü kaydetti.

“Amacımız yuvası dağılmış yaşlılarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak” diyen Bekiroğlu, çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.