Sınır Tanımayan Gazeteciler’den #DOKUNMA eylemine destek
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin devam eden eylemlerini desteklediğini açıkladı.
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Sınır Tanımayan Gazeteciler, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılmak istenen basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasal değişikliklere karşı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin devam eden eylemlerini desteklediğini açıkladı.
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Etiketler : Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler, ifade özgürlüğü