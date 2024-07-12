Sınır ihlali yapan 2 şahıs cezaevine gönderildi

Kaçak yollardan sınırı ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine gittikten sonra kuzeye geri gelen M.Ş.A. ile J.B. farklı bölgelerde suçüstü yakalanarak, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Polis memurları Derviş Sadeli ile İbrahim Bulak zanlılarla ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Derviş Sadeli, M.Ş.A.’nın 23 Ağustos 2021 tarihinde Ercan Havalimanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıktan sonra aynı gün saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçtiğini kaydetti.

Polis, zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Piyade Bölüğü içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek istediği esnada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını dile getiren polis, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmadığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru İbrahim Bulak da J.B.’nin 2024 yılı Nisan ayı içerisinde Akıncılar bölgesinden bilinmeyen bir yerden 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek yetkili makamlardan izinsin Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Akıncılar bölgesinden I. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girip ihlal ettikten sonra kuzeye giriş yaparken, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.