Sınıfta pozitif çıkarsa hangi önlemler alınacak?

“Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklar. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edecekler”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 2 Mart’ta toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, özellikle geçiş noktalarında uygulanacak kurallar ve okullardaki vaka protokolleri ile ilgili birtakım değişikliklere gitti. Yeni kurallara göre ada içi geçişlerde aşılı kişiler için test zorunluluğu kalkarken, okullarda herhangi bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde ‘Temaslı Takip Birimi’ tarafından belirlenen temaslı öğrencilerin PCR testlerini yaptıracağı ve test sonuçları çıkana kadar izole olacağı bildirildi.

Ada içi geçişlerde aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı

Üst Kurul kararlarında, Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişilerin ve son dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişilerin, ayrıca Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişilerle son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişilerin COVID-19 testi aranmaksızın geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Aşısız kişilerden son 72 saatlik negatif PCR ya da son 48 saatlik negatif Antijen istenecek…

Öte yandan aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden aşısız kişilerin ise son 7 günlük negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçiş yapmaya devam edebileceği açıklandı. Hiç aşı yaptırmamış kişiler ve 12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayan kişilerden ise son 72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testi isteneceği duyuruldu.

Okullardaki temaslılara ‘Temaslı Takip Birimi’ karar verecek

Okullardaki pozitif vaka ve temaslı takip protokolleri ile ilgili de açıklamalar yapıldı. Herhangi bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde, ‘Temaslı Takip Birimi’ tarafından belirlenen temaslı öğrencilerin PCR testlerini yaptırmaları ve test sonuçları çıkana kadar izole olmaları gerektiği aktarıldı. Bakanlık, “bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takip Birimi’ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Temas durumunda aşılı öğretmenler 5’inci, aşısız öğretmenler 7’inci gün test yaptıracak

Öğretmenin temaslı olması durumunda, tam aşılı öğretmenlerin de semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edebileceğinin açıklandığı kararlarda, bu kişiler semptomları olmaması halinde 5’inci gün, eksik aşılı veya aşısız öğretmenlerin ise 7 gün izole olarak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptırarak, negatif çıkmaları durumunda izolasyonlarını sonlandırabilecekleri belirtildi. Bakanlık “her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yapacaklardır” dedi.

Test sonucu pozitif olsa bile karantina 10. gün sonra erecek…

Kurul kararlarına göre PCR test sonucu pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin izolasyon sürecinin 7 gün olacağı, 7. günün sonunda hastalara yapılan testin yeniden pozitif çıkması halinde karantina süresinin 10 güne çıkarılacağı ve 10. Günde testsiz sonlandırılacağı da belirtildi. Bakanlık, 4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda ise COVID-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumunun değerlendirileceğini açıkladı.

Bakımevi ve Cezaevi ziyaretlerinde son 24 saatlik negatif test aranacak…

Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaretleriyle ilgili bir maddenin de bulunduğu kurallarda, buraları ziyaret edecek kişilerin son 24 saatlik negatif PCR ya da Antijen testi göstermesi gerektiği ifade edildi.