Kıbrıs’ta sıtmayı ortadan kaldıran adam Mehmet Aziz’in hikayesini anlatan “Sinekçi – The Flycatcher” adlı belgeselin gösterimi yapılacak.

Gösterim 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de Arkhe-Lefkoşa’da yer alacak. Gösterim ücretsiz ve herkese açık olacak.

Gösterimin ardından, yönetmenler Johan Duchateau ve Khalil Avi Betz-Heinemann, filme özgün müzikleriyle katkıda bulunan Burcu Karagöz ile davetli konuklar Mehmet Barışsever, Ahmet Cavit ve Ulvi Keser’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Yerel olarak “Sinekçi” olarak bilinen ve mücadeleye öncülük eden sağlık müfettişi Mehmet Aziz figürü etrafında şekillenen film, adanın kaderini değiştiren bir halk sağlığı dönüşümünü izleyiciye aktarıyor.

Hem bir anma hem de eleştirel bir inceleme niteliği taşıyan Sinekçi – The Flycatcher, sıtmanın ortadan kalkışını doğal bir süreç olarak değil; emek, altyapı ve süreklilik gerektiren bir politik ve toplumsal başarı olarak ele alıyor.

Etkinlik, gösterimin yanısıra, Mehmet Barışsever’in “Aziz Bey ve Arkadaşları” ve Ulvi Keser’in “Kıbrıs’ta Sıtma ve Aziz Bey” adlı kitaplarının dijital versiyonlarının lansmanı ile birlikte, Ahmet Cavit’in derlenmiş blog yazılarının — “Kıbrıs’ta Sıtma Hastalığının Yok Edilmesi ve Mehmet Aziz Bey” dahil — sunumu olarak da gerçekleştirilecek.