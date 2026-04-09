Sınavlar yarın yapılıyor

Eğitim Bakanlığı, genel grev nedeniyle ertelenen sınavların yarın yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınavların 10 Nisan Cuma gününden itibaren okul idareleri tarafından planlanarak yapılacağı söylenildi.

Bakanlık ayrıca, öğrencilerin akademik takvimden geri kalmaması, yaşanan ders kayıplarının telafisi ve sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına daire müdürlükleri ve okul idarelerinin yapacağı planlamalar ivedilikle gerçekleştirileceğini ifade etti.