Simon Aykut'un tutukluluk süresi uzatıldı

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Ayku'un davası bugün yeniden görüşüldü. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut’un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bu sabah güney Lefkoşa'da 3 yargıcın hazır bulunduğu duruşmada ayrıca, mahkeme bu davayı görüşme yetkisinin olmadığı iddiasını da reddetti.

İskele bölgesindeki yatırımları ile dikkat çeken Simon Aykut, Kıbrıslı Rum malları üzerine inşaat yapıp sattığı gerekçesi ile güney Kıbrıs'ta tutuklanmıştı.

Simon Aykut "Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim"

Kuzeydeki taşınmaz malların satışını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut, Türkiye ve KKTC yetkililerine seslenerek sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmişti.

Aykut, "Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim" demişti. İzmir doğumlu Türkiye ve KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Simon Aykut, Rum tarafında tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkiye ve KKTC yetkililerine seslenmişti. Avukatı aracılığıyla YENİDÜZEN’e açıklama yapan Aykut, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkili ve arkadaşlarından yardım talep etmişti.

Güney Kıbrıs'ta ciddi sağlık ve güvenlik sorunları yaşadığını belirten Aykut, mahkemenin tüm bu gerçekleri görmezden geldiğini ve siyaseten cezalandırıldığını kaydetmişti.

Aykut, Güney Kıbrıs makamlarının, kendisinin Güney’de varlıkları olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, çifte standart uygulandığını ifade etmişti.

Aykut, "Bu gerçek bir mahkeme davası olmadığının en büyük kanıtıdır. Sadece beni bir siyasi varlık olarak cezalandırmaya çalışıyorlar. İnsan haklarımı ve yasal haklarımı umursamıyorlar" diye konuşmuştu. Aykut, kendisinin Güney Kıbrıs'ın müzakerelerdeki koşullarını iyileştirmek amacıyla kaçırıldığını ve rehin olarak kullanıldığını söylemişti.

Aykut, "Bir ülkeyle barış içinde yaşamak istiyorsanız, o ülkenin vatandaşlarını yasa dışı bir şekilde tutuklayıp cezalandırmazsınız" şeklinde konuşmuştu.

Simon Aykut duruşma sonrası YENİDÜZEN Yazarı Serhat İncirli’ye seslendi:

“Söyleyin Ersin Tatar’a, beni unuttunuz”

Güneydeki Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması sonrasında polis aracına bindirilirken YENİDÜZEN Yazarı Serhat İncirli'ye seslenen Simon Aykut “Söyleyin Ersin Tatar’a, beni unuttunuz” diye haykırdı. Mahkeme çıkışında gazetecilere kısaca konuşan Aykut, “Söyleyin Ersin Tatar’a beni unuttunuz. Siz de medya olarak beni İsrailli olarak görüyorsunuz, öyle lanse ediyorsunuz. Ben KKTC yurttaşıyım. Israrla beni İsrailli gösteriyorsunuz. Bana izin verdiler ve ben geldim” dedi.