Simon Aykut'un tutukluluk hali devam edecek

Simon Aykut davasında mahkeme, Aykut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 13 Ocak'ta yeniden mahkemeye çıkarılacak olan Aykut, bu süreçte doktorlar tarafından yeniden muayene edilecek.

Mahkeme, İsrail'den doktorların gönderdiği raporun, "uzaktan muayene" olduğuna işaret ederek, adada muayene edilmesine karar verdi.