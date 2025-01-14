Simon Aykut’un davası 27 Ocak tarihine ertelendi
Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu bulunan Simon Aykut’un bir sonraki duruşması, Aykut’un avukatının talebinin ardından 27 Ocak tarihine ertelendi.
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Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu bulunan Simon Aykut’un bir sonraki duruşması, Aykut’un avukatının talebinin ardından 27 Ocak tarihine ertelendi.
Haravgi gazetesi, adanın kuzeyindeki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal etmekle ilişkili suçlar işlediği iddiasıyla haziran ayından beridir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un duruşmasının 27 Ocak saat 09.00’a ertelendiğini yazdı.
Gazete, erteleme talebinin, müvekkiliyle görüşmek için yeterli zamanı olmadığını belirten Simon’un avukatı Maria Neofitu’dan geldiğini de aktardı.
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Etiketler : Simon Aykut